Хумус з буряка – це саме та страва, з якою ви можете неабияк здивувати та потішити своїх рідних або гостей. Особливо доречним він буде в ролі намазки на свіжий хліб, коли почаклувати біля плити просто немає часу.
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Рецепт хумусу з буряка
Час: 15 хвилин
Порцій: 8
Приготування:
- Насіння кмину легко обсмажуємо на сухій сковорідці впродовж 2 хвилин. Періодично помішуємо, щоб воно не пригоріло.
- Буряк, нут, часник, коріандр, сіль і оливкову олію кладемо у кухонний комбайн.
- Додаємо насіння кмину та лимонний сік. Соломо та перчимо.
- Збиваємо до однорідності.
- За потреби можна додати улюблених спецій.
- Такий хумус можна зберігати у холодильнику 3 дні.
Смачного!