Хумус з буряка – це саме та страва, з якою ви можете неабияк здивувати та потішити своїх рідних або гостей. Особливо доречним він буде в ролі намазки на свіжий хліб, коли почаклувати біля плити просто немає часу.

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Рецепт хумусу з буряка

Час: 15 хвилин

Порцій: 8

Приготування:

  • Насіння кмину легко обсмажуємо на сухій сковорідці впродовж 2 хвилин. Періодично помішуємо, щоб воно не пригоріло.
  • Буряк, нут, часник, коріандр, сіль і оливкову олію кладемо у кухонний комбайн.
  • Додаємо насіння кмину та лимонний сік. Соломо та перчимо.
  • Збиваємо до однорідності.
  • За потреби можна додати улюблених спецій.
  • Такий хумус можна зберігати у холодильнику 3 дні.

Смачного!