Хумус з буряка – це саме та страва, з якою ви можете неабияк здивувати та потішити своїх рідних або гостей. Особливо доречним він буде в ролі намазки на свіжий хліб, коли почаклувати біля плити просто немає часу.

Цікаво Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"

Рецепт хумусу з буряка

Час: 15 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти: – 1 чайна ложка насіння кмину;

– 250 грамів вареного буряка, нарізаного на четвертинки;

– 400 грамів консервованого нуту, промитого та висушеного;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 0,5 чайної ложки морської солі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки свіжого лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Насіння кмину легко обсмажуємо на сухій сковорідці впродовж 2 хвилин. Періодично помішуємо, щоб воно не пригоріло.

Буряк, нут, часник, коріандр, сіль і оливкову олію кладемо у кухонний комбайн.

Додаємо насіння кмину та лимонний сік. Соломо та перчимо.

Збиваємо до однорідності.

За потреби можна додати улюблених спецій.

Такий хумус можна зберігати у холодильнику 3 дні.

Смачного!