Так будет вкуснее и сочнее: на какой ингредиент лучше заменить яйца в котлетах

Сочные котлеты любят все, ведь это универсальное блюдо не только радует вкусом, но и отлично смакуют с любым гарниром. Один секрет – и ваши котлетки будут еще лучше.

Котлеты можно считать своеобразной обеденной классикой. Фарш, лук, специи – вот почти все, что нужно для приготовления этого блюда.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курицы на любой вкус

Часто в рецепте можно встретить еще один ингредиент – яйцо. Впрочем, существует лучший вариант, с которым ваши котлеты приблизятся к идеалу еще на один шаг.

Чем можно заменить яйца в котлетах

Если вы имеете даже самый маленький кулинарный стаж, то знаете, что яйцо добавляют в фарш для того, чтобы его "связать" и котлеты имели хорошую форму. На вкус или быстроту приготовления этот ингредиент не влияет.

Котлеты должны быть сочными / Фото Pexels

Обычно следует соблюдать следующие пропорции: 1 яйцо на 0,5 килограмма фарша. Такой же эффект дадут две столовые ложки панировочных сухарей, но тогда котлеты будут немного жестче и не такие сочные.

Очень хорошо со "связыванием" мяса справится манная крупа. Она идеально дополняет котлеты из свинины или миксованного фарша (говядина+свинина).

Еще один ингредиент, о котором мало кто знает – вареный картофель. Природный крахмал гарантирует цельность мяса, а сами котлеты будут сочными даже после охлаждения.

Есть еще один интересный трюк, который сделает котлеты особенно сочными: добавьте в фарш немного газировки и хорошо вымешайте мясо.