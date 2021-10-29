Как сделать омлет еще пышнее и другие лайфхаки для быстрого завтрака
Источник:24 канал
Одно из главных правил крепкого здоровья и сильного иммунитета – сбалансированный завтрак. Поскольку нам нужно достаточно энергии, чтобы эффективно работать в течение дня, первый прием пищи требует особого внимания.
Известная поговорка говорит о том, что мы должны "завтракать как король, обедать как принц, а ужинать как бедный". Однако первая половина дня – это всегда спешка и суета, поэтому советы, как оптимизировать процессы на кухне во время приготовления завтрака, особенно ценны.
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Блинчики. Для того чтобы приготовить тонкие блины и не запачкать кухню, смешайте все ингредиенты в пластиковую бутылку и хорошо взбейте. Порционно выливайте тесто на разогретую сковороду. Это позволит кухне оставаться чистой, запачкает меньше посуды и сэкономит время.
Сливочное масло. Иногда после холодильника масло тяжело намазать на хлеб. В таком случае натрите его на грубой терке.
Чистка яиц. Чтобы быстро почистить вареные яйца, нужно опустить их в стакан холодной водой, закрыть рукой, встряхнуть и оставить в стакане на несколько минут. После этого яйца можно будет легко почистить.
Каша. Для того чтобы приготовить вкусную кашу, следует прежде всего выбрать нужную посуду. Для приготовления каши не подходят эмалированные кастрюли. Правильная кастрюля должна иметь толстое дно и крышку, которая будет тщательно прилегать к ней.
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Омлет. Чтобы омлет получился рыхлым и нежным, процедите смесь из яиц и взбитого молока через сито.
Независимо от того, идете ли вы на работу или в школу, ключом к созданию здорового завтрака является баланс. Старайтесь включать в свою пищу по крайней мере три разных группы продуктов. Вы также должны попытаться включить в завтрак белки, сложные углеводы и клетчатку, чтобы обеспечить себя энергией на длительное время.