Как сделать омлет еще пышнее и другие лайфхаки для быстрого завтрака

Одно из главных правил крепкого здоровья и сильного иммунитета – сбалансированный завтрак. Поскольку нам нужно достаточно энергии, чтобы эффективно работать в течение дня, первый прием пищи требует особого внимания.

Известная поговорка говорит о том, что мы должны "завтракать как король, обедать как принц, а ужинать как бедный". Однако первая половина дня – это всегда спешка и суета, поэтому советы, как оптимизировать процессы на кухне во время приготовления завтрака, особенно ценны.

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Блинчики. Для того чтобы приготовить тонкие блины и не запачкать кухню, смешайте все ингредиенты в пластиковую бутылку и хорошо взбейте. Порционно выливайте тесто на разогретую сковороду. Это позволит кухне оставаться чистой, запачкает меньше посуды и сэкономит время.

Вкусный завтрак – залог удачного дня / Фото pexels

Сливочное масло. Иногда после холодильника масло тяжело намазать на хлеб. В таком случае натрите его на грубой терке.

Чистка яиц. Чтобы быстро почистить вареные яйца, нужно опустить их в стакан холодной водой, закрыть рукой, встряхнуть и оставить в стакане на несколько минут. После этого яйца можно будет легко почистить.

Завтрак должен заряжать энергией / Фото pexels

Каша. Для того чтобы приготовить вкусную кашу, следует прежде всего выбрать нужную посуду. Для приготовления каши не подходят эмалированные кастрюли. Правильная кастрюля должна иметь толстое дно и крышку, которая будет тщательно прилегать к ней.

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Полезные советы / Фото pexels

Омлет. Чтобы омлет получился рыхлым и нежным, процедите смесь из яиц и взбитого молока через сито.

Независимо от того, идете ли вы на работу или в школу, ключом к созданию здорового завтрака является баланс. Старайтесь включать в свою пищу по крайней мере три разных группы продуктов. Вы также должны попытаться включить в завтрак белки, сложные углеводы и клетчатку, чтобы обеспечить себя энергией на длительное время.