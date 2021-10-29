Як зробити омлет ще пишнішим та інші лайфхаки для швидкого сніданку

Одне із головних правил міцного здоров’я та сильного імунітету – збалансований сніданок. Оскільки нам потрібно достатньо енергії, щоб ефективно працювати впродовж дня, перший прийом їжі потребує особливої уваги.

Відома приказка говорить про те, що ми повинні “снідати як король, обідати як принц, а вечеряти як бідний”. Проте перша половина дня – це завжди поспіх і метушня, тому поради, як оптимізувати процеси на кухні під час готування сніданку, особливо цінні.

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Млинці. Для того, щоб приготувати тонкі млинці та не забруднити кухню, змішайте всі інгредієнти у пластикову пляшку та добре збийте. Порційно виливайте тісто на розігріту сковороду. Це дозволить кухні залишатися чистою, забруднить менше посуду та заощадить час.

Смачний сніданок – запорука вдалого дня / Фото pexels

Вершкове масло. Інколи після холодильника масло важко намазати на хліб. У такому випадку натріть на його на грубій терці.

Чищення яєць. Щоб швидко почистити варені яйця, потрібно опустити їх в склянку з холодною водою, закрити рукою, струсити й залишити в склянці на кілька хвилин. Після цього яйця можна буде легко почистити.

Сніданок має заряджати енергією / Фото pexels

Каша. Для того, щоб приготувати смачну кашу, слід перш за все обрати потрібний посуд. Для готування каші не підходять емальовані каструлі. Правильна каструля мусить мати товсте дно і кришку, яка ретельно прилягатиме до неї.

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Корисні поради / Фото pexels

Омлет. Для того, щоб омлет вийшов пухким та ніжним, процідіть суміш із яєць та збитого молока через сито.

Незалежно від того, йдете ви на роботу чи в школу, ключем до створення здорового сніданку є баланс. Намагайтеся включати у свою їжу принаймні три різні групи продуктів. Ви також повинні спробувати включити у сніданок білки, складні вуглеводи і клітковину, щоб забезпечити себе енергією на тривалий час.