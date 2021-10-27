Для того чтобы зимой лакомиться квашеной капустой, следует сейчас позаботиться о приготовлении этого пикантного блюда. В сравнении с маринованными овощами закваска позволяет сохранить массу полезных веществ.
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Научиться квасить капусту несложно. Важно лишь тщательно соблюдать рецептуру, чтобы не пересолить продукт.
Квашеная капуста также наделена лечебными свойствами. К примеру, этот продукт особенно полезен для микрофлоры кишечника.
Быстрый рецепт квашеной капусты
Время: 3 дня
Порцй: 2
Зимнее объедение / Фото today
Ингредиенты:
- 1 кочан белокочанной капусты;
- 1 морковь;
- 1 литр воды;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Капусту тонко нашинкуйте на специальной терке. Если таковой нет в наличии, ее можно нарезать ножом тонкой соломкой.
- Морковь следует натереть на грубой терке, соедините ее с капустой в большой миске.
- Руками тщательно смешайте измельченные овощи, слегка приминая их, но не сильно.
- Положите овощи в стеклянные банки. Плотно прижмите слои капусты, чтобы между ними не оставалось пространство.
- Заполните банки до самого верха. Вскипятите воду и добавьте в нее соль и сахар. Горячим рассолом залейте капусту в банках.
- Наливать жидкость следует медленно, чтобы она попала на самое дно банки. Накройте неплотно банки крышками, поставьте на тарелку, так как рассол при брожении будет утекать.
- Для следующего этапа вам понадобится остроконечная палочка, ею следует протыкать капусту до самого дна банки для удаления газа.
- Через три дня квашеная капуста будет готова, ее можно подавать на стол.