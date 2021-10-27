Для того чтобы зимой лакомиться квашеной капустой, следует сейчас позаботиться о приготовлении этого пикантного блюда. В сравнении с маринованными овощами закваска позволяет сохранить массу полезных веществ.

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Научиться квасить капусту несложно. Важно лишь тщательно соблюдать рецептуру, чтобы не пересолить продукт.

Квашеная капуста также наделена лечебными свойствами. К примеру, этот продукт особенно полезен для микрофлоры кишечника.

Быстрый рецепт квашеной капусты

Время: 3 дня

Порцй: 2

Зимнее объедение / Фото today

Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты;

1 морковь;

1 литр воды;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте на специальной терке. Если таковой нет в наличии, ее можно нарезать ножом тонкой соломкой. Морковь следует натереть на грубой терке, соедините ее с капустой в большой миске. Руками тщательно смешайте измельченные овощи, слегка приминая их, но не сильно. Положите овощи в стеклянные банки. Плотно прижмите слои капусты, чтобы между ними не оставалось пространство. Заполните банки до самого верха. Вскипятите воду и добавьте в нее соль и сахар. Горячим рассолом залейте капусту в банках. Наливать жидкость следует медленно, чтобы она попала на самое дно банки. Накройте неплотно банки крышками, поставьте на тарелку, так как рассол при брожении будет утекать. Для следующего этапа вам понадобится остроконечная палочка, ею следует протыкать капусту до самого дна банки для удаления газа. Через три дня квашеная капуста будет готова, ее можно подавать на стол.