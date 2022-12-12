Тесто будет пышным как никогда: какой секретный ингредиент это гарантирует

Душистая выпечка – это настоящий праздник, который можно устроить себе в любой день. Главное в идеальном блюде – пышное тесто, и сделать его очень и очень легко.

Каждая хозяйка знает, что основой непревзойденной выпечки есть пышное тесто. Оно должно быть легким и воздушным, и тогда устоять перед блюдом никто не сможет.

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Удачно справиться с дрожжами – не единственный секрет, гарантирующий лучший результат. Для определенности можно использовать очень простой и дешевый ингредиент, который точно сделает разницу.

Какой ингредиент сделает тесто очень пышным

Обычно при замешивании теста мы используем молоко и воду. Впрочем, стоит добавить только одну жидкость, и ваше тесто будет просто волшебным.

Только один секрет – и ваше тесто будет очень пышным / Фото Cookery

Как знают все хозяйки, тесто становится воздушным благодаря углекислому газу. Чтобы его было более чем достаточно, нужно лишь заменить часть жидкости, указанную в рецепте, газированной минеральной водой.

Пузырьки минеральной воды способны делать с тестом настоящие чудеса, вы это почувствуете уже на этапе замешивания. Некоторые даже используют только минеральную воду, но здесь уже каждый подбирает пропорции в соответствии со своими предпочтениями.

Кулинары утверждают, что этот простой прием работает абсолютно для любого теста, чтобы вы не готовили и не пекли. Пироги, пирожки, пирожные и даже вареники – все будет очень нежным и воздушным.