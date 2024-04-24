Рулет из сала имеет все шансы на то, чтобы стать одним из главных украшений пасхального угощения. Одно из ключевых преимуществ этого блюда – это легкость приготовления, поэтому параллельно вы спокойно сможете делать другие дела.

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Рецепт рулета из сала

Время: 1,5 часа

Порций: 1

Приготовление:

  1. Сало надо помыть, высушить и нарезать удобными кусочками.
  2. Срезаем с сала шкурку, солим, перчим и натираем полотенцем.
  3. В кастрюлю бросаем шелуху лука, заливаем водой и ставим кипеть.
  4. Морковь чистим и нарезаем кусочками. Выкладываем на пластины из сала. Каждый кусочек сала заворачиваем в рулетик и скрепляем ниткой.
  5. Кладем сало в отдельную кастрюлю, добавляем лавровый лист, солим и заливаем отваром из луковой шелухи.
  6. Ставим на плиту и готовим 1 час.

Приятного аппетита!