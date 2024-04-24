Рулет із сала має всі шанси на те, аби стати однією з головних прикрас великоднього частування. Одна з ключових переваг цієї страви – це легкість приготування, тому паралельно ви спокійно зможете робити інші справи.
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Рецепт рулету із сала
Час: 1,5 години
Порцій: 1
Приготування:
- Сало треба помити, висушити та нарізати зручними шматочками.
- Зрізаємо з сала шкірку, солимо, перчимо та натираємо рушником.
- У каструлю кидаємо лушпиння цибулі, заливаємо водою та ставимо кипіти.
- Моркву чистимо та нарізаємо шматочками. Викладаємо на пластини із сала. Кожен шматочок сала загортаємо у рулетик та скріплюємо ниткою.
- Кладемо сало в окрему каструлю, додаємо лавровий лист, солимо та заливаємо відваром із лушпиння цибулі.
- Ставимо на плиту та готуємо 1 годину.
Смачного!