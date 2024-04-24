Рулет із сала має всі шанси на те, аби стати однією з головних прикрас великоднього частування. Одна з ключових переваг цієї страви – це легкість приготування, тому паралельно ви спокійно зможете робити інші справи.

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Рецепт рулету із сала

Час: 1,5 години

Порцій: 1

Інгредієнти: – кілограм сала;

– 150 грамів лушпиння від цибулі;

– 1 невелика головка часнику;

– 1 морквина;

– 3 лаврових листки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Сало треба помити, висушити та нарізати зручними шматочками. Зрізаємо з сала шкірку, солимо, перчимо та натираємо рушником. У каструлю кидаємо лушпиння цибулі, заливаємо водою та ставимо кипіти. Моркву чистимо та нарізаємо шматочками. Викладаємо на пластини із сала. Кожен шматочок сала загортаємо у рулетик та скріплюємо ниткою. Кладемо сало в окрему каструлю, додаємо лавровий лист, солимо та заливаємо відваром із лушпиння цибулі. Ставимо на плиту та готуємо 1 годину.

Смачного!

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