Без этого блюда пасхальный стол будет неполноценным: готовим сочный рулет из сала

Пасха знаменует завершение поста, а значит, будет самое время лакомиться мясными блюдами. Колбаса и ветчина – далеко не единственные опции, которыми вам стоит воспользоваться.

Рулет из сала имеет все шансы на то, чтобы стать одним из главных украшений пасхального угощения. Одно из ключевых преимуществ этого блюда – это легкость приготовления, поэтому параллельно вы спокойно сможете делать другие дела.

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Рецепт рулета из сала

Время: 1,5 часа

Порций: 1

Ингредиенты:

– килограмм сала;

– 150 грамм шелухи от лука;

– 1 небольшая головка чеснока;

– 1 морковка;

– 3 лавровых листа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сало надо помыть, высушить и нарезать удобными кусочками. Срезаем с сала шкурку, солим, перчим и натираем полотенцем. В кастрюлю бросаем шелуху лука, заливаем водой и ставим кипеть. Морковь чистим и нарезаем кусочками. Выкладываем на пластины из сала. Каждый кусочек сала заворачиваем в рулетик и скрепляем ниткой. Кладем сало в отдельную кастрюлю, добавляем лавровый лист, солим и заливаем отваром из луковой шелухи. Ставим на плиту и готовим 1 час.

Приятного аппетита!