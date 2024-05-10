Цей салат може злегка нагадувати знаменитий Нісуаз. Готувати його легко, а поживністю він може перевершити багато основних страв.
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Рецепт салату з тунця та квасолі
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Стручкову квасолю варимо 4 хвилини і опускаємо в миску з холодною водою.
- Варимо яйця на круто, чистимо і нарізаємо четвертинками.
- Інгредієнти для заправки змішуємо разом.
- Змішуємо інгредієнти для салату, заправляємо і добре перемішуємо, зверху викладаємо яйця.
Смачного!