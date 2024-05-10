Цей салат може злегка нагадувати знаменитий Нісуаз. Готувати його легко, а поживністю він може перевершити багато основних страв.

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Рецепт салату з тунця та квасолі

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 100 грамів стручкової квасолі;

– 2 яйця;

– 400 грамів промитої консервованої квасолі;

– 100 грамів розрізаних навпіл помідорів черрі;

– 4 тонко нарізані цибулини;

– 160 грамів консервованого тунця; заправка:

– 1 столова ложка оливкової олії ;

– чайна ложка червоного винного оцту;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Стручкову квасолю варимо 4 хвилини і опускаємо в миску з холодною водою. Варимо яйця на круто, чистимо і нарізаємо четвертинками. Інгредієнти для заправки змішуємо разом. Змішуємо інгредієнти для салату, заправляємо і добре перемішуємо, зверху викладаємо яйця.

Смачного!

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