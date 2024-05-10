Идеальный легкий ужин: готовим салат из тунца и фасоли
Источник:ВВС Food
Питательные салаты – отличный вариант для ужина. А вкус тунца поставит яркий итог прошедшему дню.
Этот салат может слегка напоминать знаменитый Нисуаз. Готовить его легко, а питательностью он может превзойти многие основные блюда.
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Рецепт салата из тунца и фасоли
Время: 15 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 грамм стручковой фасоли;
– 2 яйца;
– 400 грамм промытой консервированной фасоли;
– 100 грамм разрезанных пополам помидоров черри;
– 4 тонко нарезанные луковицы;
– 160 грамм консервированного тунца;
заправка:
– 1 столовая ложка оливкового масла ;
– чайная ложка красного винного уксуса;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Стручковую фасоль варим 4 минуты и опускаем в миску с холодной водой.
- Варим яйца вкрутую, чистим и нарезаем четвертинками.
- Ингредиенты для заправки смешиваем вместе.
- Смешиваем ингредиенты для салата, заправляем и хорошо перемешиваем, сверху выкладываем яйца.
Приятного аппетита!Это просто и вкусно: как приготовить кабачковую лазанью.