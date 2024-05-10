Идеальный легкий ужин: готовим салат из тунца и фасоли

Питательные салаты – отличный вариант для ужина. А вкус тунца поставит яркий итог прошедшему дню.

Этот салат может слегка напоминать знаменитый Нисуаз. Готовить его легко, а питательностью он может превзойти многие основные блюда.

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Рецепт салата из тунца и фасоли

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 грамм стручковой фасоли;

– 2 яйца;

– 400 грамм промытой консервированной фасоли;

– 100 грамм разрезанных пополам помидоров черри;

– 4 тонко нарезанные луковицы;

– 160 грамм консервированного тунца;

заправка:

– 1 столовая ложка оливкового масла ;

– чайная ложка красного винного уксуса;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Стручковую фасоль варим 4 минуты и опускаем в миску с холодной водой. Варим яйца вкрутую, чистим и нарезаем четвертинками. Ингредиенты для заправки смешиваем вместе. Смешиваем ингредиенты для салата, заправляем и хорошо перемешиваем, сверху выкладываем яйца.

Приятного аппетита!

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