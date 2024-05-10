Идеальный легкий ужин: готовим салат из тунца и фасоли

10 мая 2024, 22:35
Читати новину українською

Источник:

ВВС Food

Питательные салаты – отличный вариант для ужина. А вкус тунца поставит яркий итог прошедшему дню.

Этот салат может слегка напоминать знаменитый Нисуаз. Готовить его легко, а питательностью он может превзойти многие основные блюда.

Читайте также Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

Рецепт салата из тунца и фасоли

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 грамм стручковой фасоли;
2 яйца;
– 400 грамм промытой консервированной фасоли;
– 100 грамм разрезанных пополам помидоров черри;
– 4 тонко нарезанные луковицы;
– 160 грамм консервированного тунца;

заправка:
– 1 столовая ложка оливкового масла ;
чайная ложка красного винного уксуса;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Стручковую фасоль варим 4 минуты и опускаем в миску с холодной водой.
  2. Варим яйца вкрутую, чистим и нарезаем четвертинками.
  3. Ингредиенты для заправки смешиваем вместе.
  4. Смешиваем ингредиенты для салата, заправляем и хорошо перемешиваем, сверху выкладываем яйца.

Приятного аппетита!

Это просто и вкусно: как приготовить кабачковую лазанью.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська