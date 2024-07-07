Если в жару есть не хочется: готовим смузи из ежевики и яблока
7 июля 2024, 23:54Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Смузи всегда приходит на помощь, когда аппетит не на высоте. Особенно напиток уместен в летний сезон ягод и фруктов.
Этим напитком можно как начать день, так и вкусно перекусить в динамичном рабочем ритме. Главное – иметь под рукой блендер, а все остальное не займет много времени и усилий.
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Рецепт смузи из ежевики и яблока
Время: 5 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 грамм замороженных ягод;
– 1 яблоко, почищенное, без сердцевины и нарезанное ломтиками;
– 200 миллилитров молока;
– 150 грамм натурального йогурта;
– 25 овсянки;
– 10 граммов миндаля.
Приготовление:
- Все ингредиенты кладем в блендер.
- Взбиваем до однородности.
- В процессе добавляем 75 – 100 миллилитров воды и еще раз хорошо взбиваем.
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