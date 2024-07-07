Если в жару есть не хочется: готовим смузи из ежевики и яблока

7 июля 2024, 23:54
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Источник:

ВВС Food

Смузи всегда приходит на помощь, когда аппетит не на высоте. Особенно напиток уместен в летний сезон ягод и фруктов.

Этим напитком можно как начать день, так и вкусно перекусить в динамичном рабочем ритме. Главное – иметь под рукой блендер, а все остальное не займет много времени и усилий.

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Рецепт смузи из ежевики и яблока

Время: 5 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 грамм замороженных ягод;
– 1 яблоко, почищенное, без сердцевины и нарезанное ломтиками;
– 200 миллилитров молока;
– 150 грамм натурального йогурта;
– 25 овсянки;
– 10 граммов миндаля.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты кладем в блендер.
  2. Взбиваем до однородности.
  3. В процессе добавляем 75 – 100 миллилитров воды и еще раз хорошо взбиваем.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська