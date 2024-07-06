Молодой картофель – это гарнир, который любят абсолютно все. Есть много способов его приготовления, поэтому можно не бояться, что он надоест.
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Молодой картофель с маслом, луком и укропом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Молодой картофель почистите от кожуры, вымойте и залейте водой с солью.
- Отварите картофель до мягкости примерно 20 минут.
- По истечении этого времени сливаем воду и добавляем к картофелю масло.
- Добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Перемешайте и подавайте.
Молодой картофель со сковороды
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель тщательно почистите.
- Не снимайте кожуру. На сковороде разогрейте растительное масло.
- Обжарьте картофель.
- Налейте небольшое количество воды и накройте сковороду.
- Тушите на медленном огне, пока картофель не станет мягким. Выпарите воду.
- Добавьте чеснок и специи.
- Жарьте еще несколько минут.
Молодой картофель в духовке
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Молодой картофель тщательно почистите и обсушите бумажным полотенцем.
- Поместите его в миску и полейте оливковым маслом.
- Если вам не нравится вкус оливкового масла, можно использовать растопленное масло.
- Добавьте продавленный чеснок, измельченную зелень и соль. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся оливковым маслом.
- Подготовьте большой черный противень из духовки и застелите его бумагой для выпечки.
- Выложите картофель на противень и равномерно распределите его.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 40 минут.
- Во время запекания можно щипцами перевернуть картофель на другую сторону. Запеченный картофель должен быть золотистым.
- Подавайте картофель прямо из духовки, щедро посыпав свежим укропом.
- Подавайте с яичницей или любимым мясом.