Молодой картофель – это гарнир, который любят абсолютно все. Есть много способов его приготовления, поэтому можно не бояться, что он надоест.

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Молодой картофель с маслом, луком и укропом

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Молодой картофель почистите от кожуры, вымойте и залейте водой с солью.
  2. Отварите картофель до мягкости примерно 20 минут.
  3. По истечении этого времени сливаем воду и добавляем к картофелю масло.
  4. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Перемешайте и подавайте.

Молодой картофель со сковороды

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель тщательно почистите.
  2. Не снимайте кожуру. На сковороде разогрейте растительное масло.
  3. Обжарьте картофель.
  4. Налейте небольшое количество воды и накройте сковороду.
  5. Тушите на медленном огне, пока картофель не станет мягким. Выпарите воду.
  6. Добавьте чеснок и специи.
  7. Жарьте еще несколько минут.

Молодой картофель в духовке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Молодой картофель тщательно почистите и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Поместите его в миску и полейте оливковым маслом.
  3. Если вам не нравится вкус оливкового масла, можно использовать растопленное масло.
  4. Добавьте продавленный чеснок, измельченную зелень и соль. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся оливковым маслом.
  5. Подготовьте большой черный противень из духовки и застелите его бумагой для выпечки.
  6. Выложите картофель на противень и равномерно распределите его.
  7. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 40 минут.
  8. Во время запекания можно щипцами перевернуть картофель на другую сторону. Запеченный картофель должен быть золотистым.
  9. Подавайте картофель прямо из духовки, щедро посыпав свежим укропом.
  10. Подавайте с яичницей или любимым мясом.