Молодой картофель – это гарнир, который любят абсолютно все. Есть много способов его приготовления, поэтому можно не бояться, что он надоест.

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Молодой картофель с маслом, луком и укропом

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– пол килограмма молодого картофеля;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– зеленый лук по вкусу;

– свежий укроп по вкусу

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Молодой картофель почистите от кожуры, вымойте и залейте водой с солью. Отварите картофель до мягкости примерно 20 минут. По истечении этого времени сливаем воду и добавляем к картофелю масло. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Перемешайте и подавайте.

Молодой картофель со сковороды

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– масло для жарки;

– перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– розмарин по вкусу;

– тимьян по вкусу;

– чеснок по вкусу.

Приготовление:

Картофель тщательно почистите. Не снимайте кожуру. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте картофель. Налейте небольшое количество воды и накройте сковороду. Тушите на медленном огне, пока картофель не станет мягким. Выпарите воду. Добавьте чеснок и специи. Жарьте еще несколько минут.

Молодой картофель в духовке

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля одинакового размера;

– 5 – 8 зубчиков чеснока;

– примерно 2 – 5 столовых ложек оливкового масла;

– соль по вкусу;

– измельченная зелень: любисток, тимьян, майоран, укроп, петрушка или розмарин – на выбор по вкусу.

Приготовление:

Молодой картофель тщательно почистите и обсушите бумажным полотенцем. Поместите его в миску и полейте оливковым маслом. Если вам не нравится вкус оливкового масла, можно использовать растопленное масло. Добавьте продавленный чеснок, измельченную зелень и соль. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся оливковым маслом. Подготовьте большой черный противень из духовки и застелите его бумагой для выпечки. Выложите картофель на противень и равномерно распределите его. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 40 минут. Во время запекания можно щипцами перевернуть картофель на другую сторону. Запеченный картофель должен быть золотистым. Подавайте картофель прямо из духовки, щедро посыпав свежим укропом. Подавайте с яичницей или любимым мясом.

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