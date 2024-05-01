Победитель "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинский, больше известный как Пава, поделился особым рецептом творожной пасхи. Он ей достался от бабушки, и результат вас точно ошеломит.
Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт творожной пасхи
Время: 1 час 15 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром, ванилином и щепоткой соли.
- В массу добавляем творог, затем яйца (по одному) и заранее замоченный изюм.
- Добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем до однородности.
- Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто.
- Разогреваем духовку до 175 градусов.
- Выпекаем 50 минут и даем остыть.
- Ингредиенты для глазури смешиваем на водяной бане. Поливаем пасху и присыпаем цедрой лайма.
Приятного аппетита!