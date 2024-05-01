Победитель "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинский, больше известный как Пава, поделился особым рецептом творожной пасхи. Он ей достался от бабушки, и результат вас точно ошеломит.

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Рецепт творожной пасхи

Время: 1 час 15 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Масло взбиваем с сахаром, ванилином и щепоткой соли.
  2. В массу добавляем творог, затем яйца (по одному) и заранее замоченный изюм.
  3. Добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем до однородности.
  4. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто.
  5. Разогреваем духовку до 175 градусов.
  6. Выпекаем 50 минут и даем остыть.
  7. Ингредиенты для глазури смешиваем на водяной бане. Поливаем пасху и присыпаем цедрой лайма.

Приятного аппетита!