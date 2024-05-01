Победитель "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинский, больше известный как Пава, поделился особым рецептом творожной пасхи. Он ей достался от бабушки, и результат вас точно ошеломит.

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Рецепт творожной пасхи

Время: 1 час 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты: – 3 яйца;

– 200 грамм сахара;

– 8 грамм ванильного сахара;

– 120 грамм сливочного масла;

– 300 грамм творога;

– 160 грамм изюма;

– 2 столовые ложки цедры лайма;

– 250 грамм муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;



для глазури: – 120 грамм шоколада;

– 25 грамм сливочного масла;

– 70 миллилитров сливок (30%).

Приготовление:

Масло взбиваем с сахаром, ванилином и щепоткой соли. В массу добавляем творог, затем яйца (по одному) и заранее замоченный изюм. Добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем до однородности. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто. Разогреваем духовку до 175 градусов. Выпекаем 50 минут и даем остыть. Ингредиенты для глазури смешиваем на водяной бане. Поливаем пасху и присыпаем цедрой лайма.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: готовим пасхальную колбасу по-закарпатски.