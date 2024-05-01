Переможець "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинський, більше відомий як Пава, поділився особливим рецептом сирної паски. Він їй дістався від бабусі, і результат вас точно приголомшить.
Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Рецепт сирної паски
Час: 1 година 15 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Масло збиваємо з цукром, ваніліном та дрібкою солі.
- В масу додаємо сир, потім яйця (по одному) та заздалегідь замочені родзинки.
- Додаємо борошно, крохмаль та розпушувач. Ретельно все перемішуємо до однорідності.
- Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо в неї тісто.
- Розігріваємо духовку до 175 градусів.
- Випікаємо 50 хвилин та даємо охолонути.
- Інгредієнти для глазурі змішуємо на водяній бані. Поливаємо паску та присипаємо цедрою лайма.
Смачного!