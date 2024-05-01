Переможець "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинський, більше відомий як Пава, поділився особливим рецептом сирної паски. Він їй дістався від бабусі, і результат вас точно приголомшить.

Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Рецепт сирної паски

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: – 3 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 120 грамів вершкового масла;

– 300 грамів сиру;

– 160 грамів родзинок;

– 2 столові ложки цедри лайма;

– 250 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;



для глазурі: – 120 грамів шоколаду;

– 25 грамів вершкового масла;

– 70 мілілітрів вершків (30%).

Приготування:

Масло збиваємо з цукром, ваніліном та дрібкою солі. В масу додаємо сир, потім яйця (по одному) та заздалегідь замочені родзинки. Додаємо борошно, крохмаль та розпушувач. Ретельно все перемішуємо до однорідності. Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо в неї тісто. Розігріваємо духовку до 175 градусів. Випікаємо 50 хвилин та даємо охолонути. Інгредієнти для глазурі змішуємо на водяній бані. Поливаємо паску та присипаємо цедрою лайма.

Смачного!

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