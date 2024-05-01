Переможець "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинський, більше відомий як Пава, поділився особливим рецептом сирної паски. Він їй дістався від бабусі, і результат вас точно приголомшить.

Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Рецепт сирної паски

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Масло збиваємо з цукром, ваніліном та дрібкою солі.
  2. В масу додаємо сир, потім яйця (по одному) та заздалегідь замочені родзинки.
  3. Додаємо борошно, крохмаль та розпушувач. Ретельно все перемішуємо до однорідності.
  4. Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо в неї тісто.
  5. Розігріваємо духовку до 175 градусів.
  6. Випікаємо 50 хвилин та даємо охолонути.
  7. Інгредієнти для глазурі змішуємо на водяній бані. Поливаємо паску та присипаємо цедрою лайма.

Смачного!