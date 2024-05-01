Она невероятно воздушная: рецепт творожной паски от Павы из "МастерШеф"
Источник:инстаграм pava_vb
Рецептов пасхи есть просто невероятное количество. Однако именно творожная выпечка подарит особенно "нежные" впечатления и воздушную текстуру.
Победитель "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинский, больше известный как Пава, поделился особым рецептом творожной пасхи. Он ей достался от бабушки, и результат вас точно ошеломит.
Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт творожной пасхи
Время: 1 час 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 200 грамм сахара;
– 8 грамм ванильного сахара;
– 120 грамм сливочного масла;
– 300 грамм творога;
– 160 грамм изюма;
– 2 столовые ложки цедры лайма;
– 250 грамм муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
для глазури:
– 120 грамм шоколада;
– 25 грамм сливочного масла;
– 70 миллилитров сливок (30%).
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром, ванилином и щепоткой соли.
- В массу добавляем творог, затем яйца (по одному) и заранее замоченный изюм.
- Добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем до однородности.
- Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто.
- Разогреваем духовку до 175 градусов.
- Выпекаем 50 минут и даем остыть.
- Ингредиенты для глазури смешиваем на водяной бане. Поливаем пасху и присыпаем цедрой лайма.
Приятного аппетита!Это очень вкусно: готовим пасхальную колбасу по-закарпатски.