Она невероятно воздушная: рецепт творожной паски от Павы из "МастерШеф"

1 мая 2024, 10:27
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Источник:

инстаграм pava_vb

Рецептов пасхи есть просто невероятное количество. Однако именно творожная выпечка подарит особенно "нежные" впечатления и воздушную текстуру.

Победитель "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинский, больше известный как Пава, поделился особым рецептом творожной пасхи. Он ей достался от бабушки, и результат вас точно ошеломит.

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Рецепт творожной пасхи

Время: 1 час 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 яйца;
– 200 грамм сахара;
– 8 грамм ванильного сахара;
– 120 грамм сливочного масла;
– 300 грамм творога;
– 160 грамм изюма;
– 2 столовые ложки цедры лайма;
– 250 грамм муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;

для глазури:

– 120 грамм шоколада;
– 25 грамм сливочного масла;
– 70 миллилитров сливок (30%).

Приготовление:

  1. Масло взбиваем с сахаром, ванилином и щепоткой соли.
  2. В массу добавляем творог, затем яйца (по одному) и заранее замоченный изюм.
  3. Добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем до однородности.
  4. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто.
  5. Разогреваем духовку до 175 градусов.
  6. Выпекаем 50 минут и даем остыть.
  7. Ингредиенты для глазури смешиваем на водяной бане. Поливаем пасху и присыпаем цедрой лайма.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська