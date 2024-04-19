Вашу пасху узнают из тысячи: блогер показала простой рецепт творожной выпечки "Тирамису"
19 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:apostrophe
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее пасха отличалась от других. Что ж, некоторым это удается более чем вполне, и все - благодаря особым рецептам.
Пасха со вкусом тирамису – это уникальная возможность сделать так, чтобы ваш вкусный стол обсуждали еще долго. Нужно будет немного поколдовать, но поверьте – оно того точно стоит.
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Рецепт творожного кулича "Тирамису"
Время: 1 час + время на пропитку
Порций: 1
Ингредиенты:
– 400 грамм кисломолочного сыра;
– 3 столовые ложки сахара;
– 80 грамм сметаны (20%);
– 10 грамм ванильного сахара;
– 80 грамм сгущенного молока;
– 60 грамм сливочного масла (82%);
– печенье савоярди;
– какао без сахара.
Приготовление:
- В глубокой миске взбиваем творог, сахар, ванилин и сметану.
- Отдельно взбиваем масло и сгущенное молоко.
- Соединяем смеси и хорошо взбиваем.
- Завариваем крепкий кофе и добавляем немного коньяка.
- Берем большую миску. На дно ставим кулинарное кольцо. Сверху – форму для творожной пасхи, которую в 2 слоя застилаем марлей.
- Выкладываем следующие слои: творожная смесь, какао, смоченное в кофе печенье савоярди. Чередуем слои, пока не заполним форму.
- Последним верхним слоем должна быть творожная смесь. Закрываем марлей и дощечкой или другим грузом.
- Ставим в холодильник на 8 – 12 часов.
- По желанию можно украсить пасху сливками или шоколадом.
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