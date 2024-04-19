Пасха со вкусом тирамису – это уникальная возможность сделать так, чтобы ваш вкусный стол обсуждали еще долго. Нужно будет немного поколдовать, но поверьте – оно того точно стоит.

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Рецепт творожного кулича "Тирамису"

Время: 1 час + время на пропитку

Порций: 1

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбиваем творог, сахар, ванилин и сметану.
  2. Отдельно взбиваем масло и сгущенное молоко.
  3. Соединяем смеси и хорошо взбиваем.
  4. Завариваем крепкий кофе и добавляем немного коньяка.
  5. Берем большую миску. На дно ставим кулинарное кольцо. Сверху – форму для творожной пасхи, которую в 2 слоя застилаем марлей.
  6. Выкладываем следующие слои: творожная смесь, какао, смоченное в кофе печенье савоярди. Чередуем слои, пока не заполним форму.
  7. Последним верхним слоем должна быть творожная смесь. Закрываем марлей и дощечкой или другим грузом.
  8. Ставим в холодильник на 8 – 12 часов.
  9. По желанию можно украсить пасху сливками или шоколадом.

Приятного аппетита!