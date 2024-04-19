Пасха со вкусом тирамису – это уникальная возможность сделать так, чтобы ваш вкусный стол обсуждали еще долго. Нужно будет немного поколдовать, но поверьте – оно того точно стоит.

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Рецепт творожного кулича "Тирамису"

Время: 1 час + время на пропитку

Порций: 1

Ингредиенты: – 400 грамм кисломолочного сыра;

– 3 столовые ложки сахара;

– 80 грамм сметаны (20%);

– 10 грамм ванильного сахара;

– 80 грамм сгущенного молока;

– 60 грамм сливочного масла (82%);

– печенье савоярди;

– какао без сахара.

Приготовление:

В глубокой миске взбиваем творог, сахар, ванилин и сметану. Отдельно взбиваем масло и сгущенное молоко. Соединяем смеси и хорошо взбиваем. Завариваем крепкий кофе и добавляем немного коньяка. Берем большую миску. На дно ставим кулинарное кольцо. Сверху – форму для творожной пасхи, которую в 2 слоя застилаем марлей. Выкладываем следующие слои: творожная смесь, какао, смоченное в кофе печенье савоярди. Чередуем слои, пока не заполним форму. Последним верхним слоем должна быть творожная смесь. Закрываем марлей и дощечкой или другим грузом. Ставим в холодильник на 8 – 12 часов. По желанию можно украсить пасху сливками или шоколадом.

Приятного аппетита!

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