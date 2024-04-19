Паска зі смаком тирамісу – це унікальна можливість зробити так, аби ваш смачний стіл обговорювали ще довго. Потрібно буде трішки почаклувати, але повірте – воно того точно вартує.
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Рецепт сирної паски "Тирамісу"
Час: 1 година + час на просочування
Порцій: 1
Приготування:
- У глибокій мисці збиваємо сир, цукор, ванілін та сметану.
- Окремо збиваємо масло і згущене молоко.
- З'єднуємо суміші і добре збиваємо.
- Заварюємо міцну каву та додаємо трішки коньяку.
- Беремо велику миску. На дно ставимо кулінарне кільце. Зверху – форму для сирної паски, яку в 2 шари застеляємо марлею.
- Викладаємо такі шари: сирна суміш, какао, змочене у каві печиво савоярді. Чергуємо шари, поки не заповнимо форму.
- Останнім верхнім шаром повинна бути сирна суміш. Закриваємо марлею і дощечкою чи іншим вантажем.
- Ставимо у холодильник на 8 – 12 годин.
- За бажанням можна прикрасити паску вершками або шоколадом.
Смачного!