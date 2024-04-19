Паска зі смаком тирамісу – це унікальна можливість зробити так, аби ваш смачний стіл обговорювали ще довго. Потрібно буде трішки почаклувати, але повірте – воно того точно вартує.

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Рецепт сирної паски "Тирамісу"

Час: 1 година + час на просочування

Порцій: 1

Інгредієнти: – 400 грамів кисломолочного сиру;

– 3 столові ложки цукру;

– 80 грамів сметани (20%);

– 10 грамів ванільного цукру;

– 80 грамів згущеного молока;

– 60 грамів вершкового масла (82%);

– печиво савоярді;

– какао без цукру.

Приготування:

У глибокій мисці збиваємо сир, цукор, ванілін та сметану. Окремо збиваємо масло і згущене молоко. З'єднуємо суміші і добре збиваємо. Заварюємо міцну каву та додаємо трішки коньяку. Беремо велику миску. На дно ставимо кулінарне кільце. Зверху – форму для сирної паски, яку в 2 шари застеляємо марлею. Викладаємо такі шари: сирна суміш, какао, змочене у каві печиво савоярді. Чергуємо шари, поки не заповнимо форму. Останнім верхнім шаром повинна бути сирна суміш. Закриваємо марлею і дощечкою чи іншим вантажем. Ставимо у холодильник на 8 – 12 годин. За бажанням можна прикрасити паску вершками або шоколадом.

Смачного!

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