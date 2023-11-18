Сосиски с овощами – это композиция, от которой просто нереально отрешиться. Мед и горчица станут идеальными "партнерами" для этого блюда.

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Еще одно преимущество этой запеканки – не слишком высокие затраты в расчете на одну порцию, так что если вы планируете звать гостей, то получите под рукой еще один надежный рецепт.

Рецепт запеканки с сосисками, кабачками и яблоками

Время: 40 минут

Порций: 6

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 220 градусов;
  • На большой противень или в специальную форму для запекания выкладываем кабачки, яблоки и сосиски, посыпаем луком.
  • Сбрызгиваем 1 столовой ложкой масла, солим, перчим и отправляем в духовку на 20 минут (если куриные сосиски, то их лучше выложить в форму позже, ведь они готовятся быстрее).
  • Мед, горчицу и оставшееся масло смешиваем в отдельной мисочке. Поливаем соусом сосиски со всех сторон и возвращаем в духовку еще на несколько минут.
  • Подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!