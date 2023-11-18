Сосиски с овощами – это композиция, от которой просто нереально отрешиться. Мед и горчица станут идеальными "партнерами" для этого блюда.
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Еще одно преимущество этой запеканки – не слишком высокие затраты в расчете на одну порцию, так что если вы планируете звать гостей, то получите под рукой еще один надежный рецепт.
Рецепт запеканки с сосисками, кабачками и яблоками
Время: 40 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 220 градусов;
- На большой противень или в специальную форму для запекания выкладываем кабачки, яблоки и сосиски, посыпаем луком.
- Сбрызгиваем 1 столовой ложкой масла, солим, перчим и отправляем в духовку на 20 минут (если куриные сосиски, то их лучше выложить в форму позже, ведь они готовятся быстрее).
- Мед, горчицу и оставшееся масло смешиваем в отдельной мисочке. Поливаем соусом сосиски со всех сторон и возвращаем в духовку еще на несколько минут.
- Подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!