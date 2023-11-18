Сосиски з овочами – це комбінація, від якої просто неможливо відмовитися. Мед і гірчиця стануть ідеальними "партнерами" для цієї страви.
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Ще одна перевага цієї запіканки – не надто високі витрати з розрахунку на одну порцію, тож якщо ви плануєте кликати гостей, то матимете під рукою ще один надійний рецепт.
Рецепт запіканки з сосисками, кабачками та яблуками
Час: 40 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 220 градусів;
- На велике деко або у спеціальну форму для запікання викладаємо кабачки, яблука та сосиски, посипаємо цибулею.
- Збризкуємо 1 столовою ложкою олії, солимо, перчимо та відправляємо у духовку на 20 хвилин (якщо сосиски курячі, то їх краще викласти у форму пізніше, адже вони готуються швидше).
- Мед, гірчицю та олію, яка залишилася, змішуємо в окремій мисочці. Поливаємо соусом сосиски з усіх сторін та повертаємо їх у духовку ще на кілька хвилин.
- Подавайте до столу гарячим.
Смачного!