Идеальное блюдо для выходных: рецепт запеканки из сосисок, кабачков и яблок
Источник:ВВС Food
Запеканка – это всегда хороший выбор, ведь позволяет не стоять у плиты. На выходных хочется отдохнуть, но это не значит, что придется отказаться от вкусной еды.
Сосиски с овощами – это композиция, от которой просто нереально отрешиться. Мед и горчица станут идеальными "партнерами" для этого блюда.
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Еще одно преимущество этой запеканки – не слишком высокие затраты в расчете на одну порцию, так что если вы планируете звать гостей, то получите под рукой еще один надежный рецепт.
Рецепт запеканки с сосисками, кабачками и яблоками
Время: 40 минут
Порций: 6
Ингредиенты :
– 1 кабачок (примерно 750 грамм);
– 2 красные луковицы (нарезаем кольцами);
– 2 яблока без кожуры и сердцевин (нарезаем кусочками);
– 12 сосисок (куриные или свиньи);
– 3 столовых ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка жидкого меда;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 220 градусов;
- На большой противень или в специальную форму для запекания выкладываем кабачки, яблоки и сосиски, посыпаем луком.
- Сбрызгиваем 1 столовой ложкой масла, солим, перчим и отправляем в духовку на 20 минут (если куриные сосиски, то их лучше выложить в форму позже, ведь они готовятся быстрее).
- Мед, горчицу и оставшееся масло смешиваем в отдельной мисочке. Поливаем соусом сосиски со всех сторон и возвращаем в духовку еще на несколько минут.
- Подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!