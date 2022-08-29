Вместо хлеба и панировочных сухарей: секретный ингредиент для сочных котлет

Мечтаете о котлетах из фарша, которые буквально тают во рту, а гости умоляют о рецепте? Мы знаем, как их приготовить!

Чаще всего к котлетам добавляют панировочные сухари и хлеб, но если заменить их другим ингредиентом, то они получатся гораздо сочнее.

Читайте Здоровый лайфстайл как стиль жизни, или Как оставаться в тренде на перекусах

Чтобы гарантировать идеальный вкус и текстуру котлет, следует вместо панировочных сухарей добавить к ним ячневую крупу. Она не лишает мясо влаги, а подчеркнет вкус и сделает котлеты мягкими и сочными.

Рецепт котлет из фарша с ячневой кашей

Время: 1 час

Порций: 4

Сочные котлеты / Фото pexels

Ингредиенты:

полкилограмма куриного фарша;

100 грамм сухой ячневой крупы;

1 яйцо;

1 луковица;

1 морковь;

1 зубчик чеснока;

соль;

перец;

масло для жарки;

мука для посыпки.

Приготовление: