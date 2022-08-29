Вместо хлеба и панировочных сухарей: секретный ингредиент для сочных котлет
29 августа 2022 , 08:52Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Мечтаете о котлетах из фарша, которые буквально тают во рту, а гости умоляют о рецепте? Мы знаем, как их приготовить!
Чаще всего к котлетам добавляют панировочные сухари и хлеб, но если заменить их другим ингредиентом, то они получатся гораздо сочнее.
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Чтобы гарантировать идеальный вкус и текстуру котлет, следует вместо панировочных сухарей добавить к ним ячневую крупу. Она не лишает мясо влаги, а подчеркнет вкус и сделает котлеты мягкими и сочными.
Рецепт котлет из фарша с ячневой кашей
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
- полкилограмма куриного фарша;
- 100 грамм сухой ячневой крупы;
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 зубчик чеснока;
- соль;
- перец;
- масло для жарки;
- мука для посыпки.
Приготовление:
- Отварите кашу в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, а когда крупа будет готова, отставьте остывать.
- Затем очистите и мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке.
- Зубчики чеснока выдавите через пресс.
- В сковороду налейте масло, добавьте овощи и немного пассеруйте, пока они не станут мягкими. Отставьте остывать.
- В миске смешайте фарш, яйцо, остывшие овощи, крупу, соль и перец. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся в одну однородную массу.
- Сформируйте из массы котлеты и обваляйте каждую в муке.
- Обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки на среднем огне.
- Готовые котлеты выложите на тарелку, застеленную кухонными полотенцами.