Вместо хлеба и панировочных сухарей: секретный ингредиент для сочных котлет

29 августа 2022 , 08:52
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Источник:

przyslij przepis

Мечтаете о котлетах из фарша, которые буквально тают во рту, а гости умоляют о рецепте? Мы знаем, как их приготовить!

Чаще всего к котлетам добавляют панировочные сухари и хлеб, но если заменить их другим ингредиентом, то они получатся гораздо сочнее.

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Чтобы гарантировать идеальный вкус и текстуру котлет, следует вместо панировочных сухарей добавить к ним ячневую крупу. Она не лишает мясо влаги, а подчеркнет вкус и сделает котлеты мягкими и сочными.

Рецепт котлет из фарша с ячневой кашей

Время: 1 час
Порций: 4

Сочные котлеты / Фото pexels

Ингредиенты:

  • полкилограмма куриного фарша;
  • 100 грамм сухой ячневой крупы;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль;
  • перец;
  • масло для жарки;
  • мука для посыпки.

Приготовление:

  1. Отварите кашу в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, а когда крупа будет готова, отставьте остывать.
  2. Затем очистите и мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке.
  3. Зубчики чеснока выдавите через пресс.
  4. В сковороду налейте масло, добавьте овощи и немного пассеруйте, пока они не станут мягкими. Отставьте остывать.
  5. В миске смешайте фарш, яйцо, остывшие овощи, крупу, соль и перец. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся в одну однородную массу.
  6. Сформируйте из массы котлеты и обваляйте каждую в муке.
  7. Обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки на среднем огне.
  8. Готовые котлеты выложите на тарелку, застеленную кухонными полотенцами.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська