Найчастіше до котлет додають панірувальні сухарі та хліб, але якщо замінити їх іншим інгредієнтом, то вони вийдуть набагато соковитішими.

Читайте Здоровий лайфстайл як стиль життя, або Як залишатися в тренді на перекусах

Щоб гарантувати ідеальний смак і текстуру котлет, варто замість панірувальних сухарів додати до них ячну крупу. Вона не позбавляє м'ясо вологи, а підкреслить смак і зробить котлети м'якими та соковитими.

Рецепт котлет з фаршу з ячною кашею

Час: 1 година
Порцій: 4

Соковиті котлети / Фото pexels

Інгредієнти:

  • пів кілограма курячого фаршу;
  • 100 грамів сухої ячної крупи;
  • 1 яйце;
  • 1 цибулина;
  • 1 морква;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль;
  • перець;
  • олія для смаження;
  • борошно для посипання.

Приготування:

  1. Відваріть кашу в злегка підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці, а коли крупа буде готова, відставте вистигати.
  2. Потім очистіть і дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на тертці.
  3. Зубчики часнику видавіть через прес.
  4. У сковороду налийте олію, додайте овочі і трохи пасеруйте, поки вони не стануть м’якими. Відставте вистигати.
  5. У мисці змішайте фарш, яйце, остиглі овочі, крупу, сіль і перець. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються в одну однорідну масу.
  6. Сформуйте з маси котлети і обваляйте кожну в борошні.
  7. Обсмажте котлети з кожного боку до золотистої скоринки, на середньому вогні.
  8. Готові котлети викладіть на тарілку, застелену кухонними рушниками.