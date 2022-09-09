Королева Елизавета II ела один и тот же продукт в течение 91 года: что это за блюдо

Королева Елизавета II ела специальное блюдо практически каждый день, начиная с пяти лет. Узнайте, что это за особенная еда в нашем материале.

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в Балморале умерла королева Елизавета ІІ – монарх, дольше всего руководивший Великобританией. Она была известна своими полезными привычками и здоровым образом жизни и полностью контролировала свою диету.

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К выбору блюд королева относилась очень ответственно. Она была поклонницей традиций, поэтому ее рацион был не слишком изысканным или экстравагантным. У нее было личное меню, которое ей рекомендовали врачи. Несмотря на то, что она часто вносила в него определенные изменения, мало кто знает, что королева Елизавета предпочитала некоторые продукты на каждый день, включая один, который она ела в течение 91 года.

Невероятная личность / Фото Getty Images

Ее бывший личный шеф-повар Даррен Макгрейди на своем YouTube-канале рассказал, что королева ела один и тот же завтрак практически каждый день, начиная с пяти лет. По его словам, обычно она предпочитала простые блюда, среди которых особое место занимали чай Earl Grey и миска овсяных хлопьев.

Любимица всего мира / Фото Getty Images

У королевы был также любимый сэндвич "Джем Пенни", который она просто обожала. Это блюдо состояло из трех ингредиентов: хлеб, масло и клубничное варенье, которое делали в замке Балморал.