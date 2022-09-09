8 вересня 2022 року у віці 96 років у Балморалі померла королева Єлизавета ІІ – монарх, який найдовше керував Великою Британією. Вона була відома своїми корисними звичками та здоровим способом життя і повністю контролювала свою дієту.

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До вибору страв королева ставилася дуже відповідально. Вона була прихильницею традицій, тому її раціон був не надто вишуканий чи екстравагантний. У неї було особисте меню, яке їй рекомендували лікарі. Попри те, що вона часто вносила в нього певні зміни, мало хто знає, що королева Єлизавета віддавала перевагу деяким продуктам на щодень, включно з одним, який вона їла впродовж 91 року.

Неймовірна особистість / Фото Getty Images

Її колишній особистий шеф-кухар Даррен Макгрейді на своєму YouTube-каналі розповів, що королева їла один і той же сніданок практично щодня, починаючи з п’яти років. За його словами, зазвичай вона віддавала перевагу простим стравам, серед яких особливе місце займали чай Earl Grey і миска вівсяних пластівців.

Улюблениця всього світу / Фото Getty Images

У королеви був також улюблений сендвіч “Джем Пенні”, який вона просто обожнювала. Ця страва складалася лише з трьох інгредієнтів: хліб, масло та полуничне варення, яке робили в замку Балморал.