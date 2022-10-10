Нужно ли добавлять яйцо в тесто для вареников, или Почему тесто получается слишком жестким

Вареники есть на столе каждого украинца хотя бы раз неделю. Узнайте главный секрет приготовления этого невероятного блюда.

Вареники – одно из любимых украинских блюд. Обычно их фаршируют картофелем, творогом или капустой. Можно приготовить их сладкими – начинить такими фруктами, как сливы, вишнями или любыми другими, которые придут на ум. Однако идеальные вареники определяют по тесту. Стоит ли добавлять в блюдо яйцо – узнайте в материале 24 канала.

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Секрет хороших вареников заключается не только в хорошей начинке, но и в тесте: оно должно быть нежным. К сожалению, часто оно бывает жестким, его трудно тонко раскатать, что делает вареники просто безвкусными.

Как добавление яйца влияет на тесто для вареников?

Добавление яйца в тесто для вареников может сделать его жестким и жестким. В результате оно потеряет свою эластичность.

Любимое украинское блюдо / Фото pexels

Можно добавить в тесто только желтки. Они сделают полученное тесто для вареников слегка хрупким, но при этом легким в формовании. Желтки также придадут блюду приятный золотистый цвет.

Почему тесто для вареников получается жестким?

Наиболее частой причиной слишком жесткого теста является использование большого количества муки. Не добавляйте его слишком много во время замеса теста и экономно используйте для посыпки теста или верха во время раскатки.

Секреты приготовления / Фото pexels

Вода для теста для вареников

Второй причиной, почему тесто не очень пластично, может быть использование холодной воды. В следующий раз добавьте очень горячую воду и вы обязательно увидите большую разницу в консистенции теста. Вы удивитесь, насколько этот простой приём влияет на мягкость и нежность вареников.