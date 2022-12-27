Сельдь под шубой – традиционное блюдо для праздничного стола, особенно зимой на Новый год. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом особого салата – шубой с маринованным яблоком.

Читайте также Идеи праздничных блюд из курочки к Новогоднему столу: 3 простых рецепта

Презентация блюда тоже довольно современная, похожая на рулет. Обычно мы выкладываем этот салат через кольцо или сразу в тарелке. Не поленитесь, попробуйте что-нибудь новое!

Рецепт сельди под шубой с маринованным яблоком

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов отварной свеклы;

– 600 граммов отварного картофеля;

– 500 граммов отварной моркови;

– 500 граммов сельди;

– 400 граммов майонеза.

Для маринованного яблока:

– 200 граммов яблока;

– половинка лимона;

– 2 грамма соли.

Для маринованного лука:

– 200 граммов репчатого лука;

– 2 чайные ложки соли;

– 6 чайных ложек сахара;

– 6 столовых ложек яблочного сока;

– 200 граммов горячей воды.

Приготовление:

Все предварительно отварные овощи натираем на грубой терке. Можно и на мелкой, по желанию. Сельдь нарезаем мелким кубиком.

Нарезаем репчатый лук мелким кубиком. В горячей воде растворяем соль, сахар, вливаем яблочный уксус. Перемешиваем и выливаем все на лук. Оставляем ее мариноваться.

Очищенное яблоко нарезаем мелкими кусочками и маринуем в соке половинки лимона и соли.

Разворачиваем слой пищевой пленки. Выкладываем свеклу, картофель, морковь, яблоки, лук и сельдь. Каждый из этих слоев обязательно промазываем майонезом.

Сворачиваем все в рулет, защипываем кончики, словно это конфета.

Оставляем в холодильнике немного стабилизироваться и снимаем пленку.

Нарезаем шубу кусочками и подаем на стол.

Пусть вкушает!