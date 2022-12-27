Оселедець під шубою – традиційна страва для святкового столу, особливо взимку на Новий рік. Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом особливого салату – шубою з маринованим яблуком.
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Презентація страви теж доволі сучасна, схожа на рулет. Зазвичай ми викладаємо цей салат через кільце, або одразу у тарілці. Не полініться, спробуйте щось нове!
Рецепт оселедця під шубою з маринованим яблуком
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Всі заздалегідь відварені овочі натираємо на грубій тертці. Можна і на дрібній, за бажанням. Оселедець нарізаємо дрібним кубиком.
- Нарізаємо ріпчасту цибулю дрібним кубиком. У гарячій воді розчиняємо сіль, цукор, вливаємо яблучний оцет. Перемішуємо та виливаємо все на цибулю. Залишаємо її маринуватися.
- Очищене яблуко нарізаємо дрібними шматочками та маринуємо у соку половинки лимона та солі.
- Розгортаємо шар харчової плівки. Викладаємо буряк, картоплю, моркву, яблука, цибулю та оселедець. Кожен з цих шарів обов'язково промащуємо майонезом.
- Згортаємо все в рулет, защипаємо кінчики, немов це цукерка.
- Залишаємо в холодильнику трішки стабілізуватися та знімаємо плівку.
- Нарізаємо шубу шматочками та подаємо до столу.
Нехай смакує!