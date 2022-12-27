Оселедець під шубою – традиційна страва для святкового столу, особливо взимку на Новий рік. Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом особливого салату – шубою з маринованим яблуком.

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Презентація страви теж доволі сучасна, схожа на рулет. Зазвичай ми викладаємо цей салат через кільце, або одразу у тарілці. Не полініться, спробуйте щось нове!

Рецепт оселедця під шубою з маринованим яблуком

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів відварного буряка;

– 600 грамів відвареної картоплі;

– 500 грамів відвареної моркви;

– 500 грамів оселедця;

– 400 грамів майонезу.

Для маринованого яблука:

– 200 грамів яблука;

– половинка лимона;

– 2 грами солі.

Для маринованої цибулі:

– 200 грамів ріпчастої цибулі;

– 2 чайні ложки солі;

– 6 чайних ложок цукру;

– 6 столових ложок яблучного соку;

– 200 грамів гарячої води.

Приготування:

Всі заздалегідь відварені овочі натираємо на грубій тертці. Можна і на дрібній, за бажанням. Оселедець нарізаємо дрібним кубиком.

Нарізаємо ріпчасту цибулю дрібним кубиком. У гарячій воді розчиняємо сіль, цукор, вливаємо яблучний оцет. Перемішуємо та виливаємо все на цибулю. Залишаємо її маринуватися.

Очищене яблуко нарізаємо дрібними шматочками та маринуємо у соку половинки лимона та солі.

Розгортаємо шар харчової плівки. Викладаємо буряк, картоплю, моркву, яблука, цибулю та оселедець. Кожен з цих шарів обов'язково промащуємо майонезом.

Згортаємо все в рулет, защипаємо кінчики, немов це цукерка.

Залишаємо в холодильнику трішки стабілізуватися та знімаємо плівку.

Нарізаємо шубу шматочками та подаємо до столу.

Нехай смакує!