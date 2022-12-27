Селедка под шубой с маринованным яблоком: должна быть на новогоднем столе
27 декабря 2022, 14:03Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Без какого блюда вы не представляете Новый год: оливье, а может шуба? Да, именно о ней мы сегодня и поговорим.
Сельдь под шубой – традиционное блюдо для праздничного стола, особенно зимой на Новый год. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом особого салата – шубой с маринованным яблоком.
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Презентация блюда тоже довольно современная, похожая на рулет. Обычно мы выкладываем этот салат через кольцо или сразу в тарелке. Не поленитесь, попробуйте что-нибудь новое!
Рецепт сельди под шубой с маринованным яблоком
- Время: 40 минут
- Порции: 6
– 700 граммов отварной свеклы;
– 600 граммов отварного картофеля;
– 500 граммов отварной моркови;
– 500 граммов сельди;
– 400 граммов майонеза.
Для маринованного яблока:
– 200 граммов яблока;
– половинка лимона;
– 2 грамма соли.
Для маринованного лука:
– 200 граммов репчатого лука;
– 2 чайные ложки соли;
– 6 чайных ложек сахара;
– 6 столовых ложек яблочного сока;
– 200 граммов горячей воды.
Приготовление:
- Все предварительно отварные овощи натираем на грубой терке. Можно и на мелкой, по желанию. Сельдь нарезаем мелким кубиком.
- Нарезаем репчатый лук мелким кубиком. В горячей воде растворяем соль, сахар, вливаем яблочный уксус. Перемешиваем и выливаем все на лук. Оставляем ее мариноваться.
- Очищенное яблоко нарезаем мелкими кусочками и маринуем в соке половинки лимона и соли.
- Разворачиваем слой пищевой пленки. Выкладываем свеклу, картофель, морковь, яблоки, лук и сельдь. Каждый из этих слоев обязательно промазываем майонезом.
- Сворачиваем все в рулет, защипываем кончики, словно это конфета.
- Оставляем в холодильнике немного стабилизироваться и снимаем пленку.
- Нарезаем шубу кусочками и подаем на стол.
Пусть вкушает!