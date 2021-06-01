Наконец наступило лето, солнечные лучики уже греют грядки и созревают первые ягоды и овощи, среди которых клубника, черешня, вишня, спаржа, свежие салаты, редис и красная смородина.

Читайте также МХП презентовал современную R&D-лабораторию: в чем суть эксперимента

Чем полезны сезонные продукты июня, какими витаминами и минералами они богаты – далее в материале.

Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные лакомства.

Спаржа



Зеленая спаржа

Спаржа, или еще ее называют аспарагус, считается деликатесным продуктом. Существует несколько видов спаржи, однако самыми популярными являются зеленая, белая и фиолетовая. Вкус спаржи не зависит от ее цвета.

Спаржу используют как гарнир, маринуют, запекают, обжаривают, добавляют в супы и запеканки.

Обычно сезон спаржи длится до середины или конца июня, поспешите, чтобы успеть ее купить.

Фасоль

Разновидности фасоли

Фасоль происходит из семейства бобовых и содержит рекордное количество углеводов, пектина и жиров. Также четвертую часть фасоли составляет белок, который очень легко усваивается организмом человека. Также фасоль прекрасно заменяет мясо.

Молодые кабачки



Кабачки домашние

Кабачки – полезный и диетический продукт, который просто обожают диетологи. Из него можно приготовить что угодно, а вкус блюда будет на уровне с ресторанным.

В кабачке, а особенно молодом, содержится много минералов и полезных элементов, а также витаминов, среди которых витамин С.

Зеленый горошек



Домашний зеленый горошек

Горошек считается одной из древнейших овощных культур, выращиваемой человечеством. Зеленый молодой горошек имеет приятный вкус и аромат, что позволяет потреблять его свежим. Также из молодого горошка готовят вкусные пюре, рагу и овощные пироги.

Зеленый горошек богат витаминами группы В, С и К, кальцием, магнием, фосфором и железом.

Сладкий перец



Домашний сладкий перец

Сладкий перец, или еще его называют болгарский перец, содержит в себе в несколько раз больше витамина С, чем в цитрусовых. Если ежедневно употреблять около 50 г сладкого перца – вы получаете профилактику и улучшение зрения, укрепляете волосы и ногти.

Брокколи



Соцветия брокколи

Брокколи содержит клетчатку, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, марганец, серу, витамины С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, провитамин А, фолиевую кислоту, бета-каротин.

Морковь



Домашняя морковь

Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3% белков, 7% углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора.

Белокочанная капуста



Кочан белокочанной капусты

Из белокочанной капусты готовят голубцы, добавляют ее в борщ или тушат с мясом. Универсальный овощ популярен на кухне всех хозяек.

Белокочанная капуста считается диетическим продуктом, потому что присутствующая в ней тартановая кислота предотвращает накопление жировой ткани. Особенно много этой кислоты в сыром продукте.

Огурцы



Домашние огурчики

Огурец содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевую кислоту, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро. А еще он на 90 процентов состоит из воды, поэтому он чрезвычайно диетический продукт.

Кочанный салат



Салат ромен

Существует множество видов салатов, однако самым популярным является айсберг, ромен, фризе и лоло россо. Все они чрезвычайно полезны для человеческого организма, ведь содержит много минералов и витаминов, а еще совсем не калорийны.

Чаще всего из свежих листьев кочанных салатов готовят свежие салаты с добавлением других овощей, а заправляют блюда оливковым маслом или классическими соусами.

Салат латук



Салат латук

Еще один популярный вид салата – латук. Он содержит множество полезных витаминов и минералов, среди которых медь, цинк, селен, марганец и железо.

В древности над выращиванием салата латук трудились целые семьи, а сегодня его считают одним из наиболее употребляемых салатов.

Редис



Пучок редиски

Редиска одной из первых появляется на овощной грядке. Редиску советуют употреблять при борьбе с избыточным весом, ведь она низкокалорийная и богата витаминами и минералами. Среди них витамины группы В, ниацин, минералы, такие как калий, кальций, фосфор, магний, натрий и железо.

Шпинат



Листья шпината

Шпинат чрезвычайно полезен для человеческого организма, его используют для приготовления диетических блюд: салатов, запеканок, подают как гарнир к рыбе или мясу.

Редька



Различные сорта редьки

Редька – вкусный и целебный овощ, который точно должен присутствовать в рационе каждого человека. Существует множество сортов редьки, начиная от зимней черной до розовой и белой.

Чаще всего из редьки готовят свежие салаты к гарнирам, мясу или рыбе. Кстати, лучше всего ее употреблять сырой.

Черешня



Домашняя черешня

Черешня улучшает работу органов пищеварения, нормализует обмен веществ, улучшает сердечно-сосудистую систему в человеческом организме и повышает иммунитет.

Клубника



Домашняя клубника

Кроме большого количества витаминов и минералов клубника содержит цинк, который является важным элементом для повышения сексуальной активности человека, именно поэтому ее часто называют природным заменителем виагры.

Вишня



Домашняя вишня

Кроме того, что употребление вишни – отличный способ подкрепить свой организм витаминами, так еще и можно помочь ему справится с болезнями. Также ягоды вишни и ее листья широко применяют в косметологии.

Крыжовник



Домашний крыжовник

Крыжовник богат кальцием, магнием, натрием, цинком, фосфором, серой, йодом, железом и хромом. Из него варят замечательные варенья и джемы, или просто едят без лишних добавок.

Красная смородина



Домашняя красная смородина

Красная смородина богата витаминами А, С, Е, содержит железо, калий, янтарную и яблочную кислоту, пектиновые и азотистые вещества и минерал селен. В ягодах красной смородины найдено 0,5 миллиграммов / 100 граммов бета-каротина. Ягоды красной смородины содержат множество антиоксидантов, способных противостоять раковым клеткам.

Земляника



Домашняя земляника

В землянике содержатся сахара, органические кислоты, клетчатка, пектиновые, дубильные, азотистые вещества, алкалоиды, соли железа, фосфора, кальция, кобальта, марганца, витамины группы В, каротин, аскорбиновая и фолиевая кислоты. В листьях – аскорбиновая кислота, дубильные вещества, эфирное масло и мало алкалоидов.

Свежие плоды и отвар сушеных ягод положительно влияют на пищеварение, утоляют жажду, возбуждают голод, устраняют воспалительные и язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте, желче- и мочевыводящих путях. Земляника полезна при гастритах, колитах и дизентерии.

Черника



Домашняя черника

Черника отлично улучшает пищеварение, борется с раковыми клетками и улучшает зрение.

Бузина



Домашняя бузина

Сироп из цвета бузины – сильное биологически активное вещество. Бузина прекрасно используется в профилактике: рака, имеет противоопухолевое, кровоочистительное действие. Бузине свойственно послабляющее действие, также она регулирует нервную систему, укрепляет иммунную систему, борется с заболеваниями горла. Применяют ее и при заболеваниях крови и лимфосистемы, мастопатии, миоме матки, женских воспалениях, зобе, хронических запорах. Также для лечения ревматизма, подагры, артритов, остеохондроза, болезней почек, воспаления мышц.

Мята



Свежие листья мяты

Мяту используют не только в медицине или косметологии, она прекрасна и в кулинарии.

Кроме ментола в мяте присутствуют вещества натурального происхождения: аскорбиновая кислота, дубильные вещества, каротин, рутин, фитостеролы.

В кулинарии мяту добавляют в коктейли, десерты и овощные гарниры.

Зеленый лук



Молодой зеленый лук

Зеленый лук содержит большое количество полезных витаминов и микроэлементов, среди которых витамины групп А и В, фитонциды, железо, цинк, фтор, магний, поэтому его советуют есть для профилактики авитаминоза.

Опята



Летние опята

Существует более 20 видов опят, однако не все из них съедобны, а некоторые даже ядовиты.

Опята особенно вкусны в маринованном виде, также подходят и для соления, сушки. Технология приготовления должна соблюдаться строго, иначе возможны отравления. Предварительное отваривание минимум 40 минут обязательно.