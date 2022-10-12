Шарлотка з яблуками – один з найулюбленіших десертів, які ми готуємо до чаю. Ця випічка не потребує багато зусиль та часу, а її смак підкорює усіх любителів солодкого.

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Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує свій варіант популярного пирога, який присвячує героїчним Збройним Силам України. Підтримувати ЗСУ можна та потрібно абсолютно на усіх фронтах!

Шарлотка "Антонівський міст": рецепт Клопотенка

Час: 50 хвилин

Порцій: 6

Десерт на честь ЗСУ / Фото Unpslash

Інгредієнти:

яблука сорту Антонівка – 4;

яйця – 4;

цукор – 150 грамів;

борошно – 160 грамів + столова ложка для "французької сорочки;

вершкове масло (82,5%) – 20 грамів;

кориця – 1 чайна ложка.

Приготування:

Вмикаємо духовку на 180 градусів. Вбиваємо у миску яйця та додаємо до них цукор. Збиваємо, щоб суміш стала світло-жовтого кольору. Додаємо маленькими порціями борошно та акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою. Ріжемо яблука навпіл та вирізаємо серцевину. Потім нарізаємо їх однаковими скибочками, викладаємо у миску та притрушуємо корицею. Дуже акуратно вимішуємо яблука з тістом, щоб вони рівномірно перемішалися. Змащуємо форму маслом та притрушуємо борошном. Викладаємо тісто з яблуками у форму. Запікаємо шарлотку 30 хвилин. Діставати шарлотку з форми потрібно лише після того, як вона вистигне. За бажанням можна подавати її з пломбіром, цукровою пудрою або корицею.

Смачного!