Шарлотка з яблуками – один з найулюбленіших десертів, які ми готуємо до чаю. Ця випічка не потребує багато зусиль та часу, а її смак підкорює усіх любителів солодкого.
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Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує свій варіант популярного пирога, який присвячує героїчним Збройним Силам України. Підтримувати ЗСУ можна та потрібно абсолютно на усіх фронтах!
Шарлотка "Антонівський міст": рецепт Клопотенка
Час: 50 хвилин
Порцій: 6
Десерт на честь ЗСУ / Фото Unpslash
Інгредієнти:
- яблука сорту Антонівка – 4;
- яйця – 4;
- цукор – 150 грамів;
- борошно – 160 грамів + столова ложка для "французької сорочки;
- вершкове масло (82,5%) – 20 грамів;
- кориця – 1 чайна ложка.
Приготування:
- Вмикаємо духовку на 180 градусів.
- Вбиваємо у миску яйця та додаємо до них цукор. Збиваємо, щоб суміш стала світло-жовтого кольору.
- Додаємо маленькими порціями борошно та акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою.
- Ріжемо яблука навпіл та вирізаємо серцевину. Потім нарізаємо їх однаковими скибочками, викладаємо у миску та притрушуємо корицею.
- Дуже акуратно вимішуємо яблука з тістом, щоб вони рівномірно перемішалися.
- Змащуємо форму маслом та притрушуємо борошном. Викладаємо тісто з яблуками у форму.
- Запікаємо шарлотку 30 хвилин.
- Діставати шарлотку з форми потрібно лише після того, як вона вистигне. За бажанням можна подавати її з пломбіром, цукровою пудрою або корицею.
Смачного!