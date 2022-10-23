Удовольствие без затрат времени: простой рецепт невероятной шарлотки
23 октября 2022 , 14:37Читати новину українською
Источник:Ania Starmach
Яблоки сейчас есть чуть ли не в каждом холодильнике. Это отличный шанс приготовить вкусный десерт, на который уйдет совсем немного времени и усилий.
Шарлотка – один из самых популярных десертов, когда речь заходит о том, куда использовать яблоки. Вариация рецепта этого пирога есть чуть ли не в каждой семье, но предлагаем познакомиться с тем, кто не нуждается в усилиях и позволит приготовить десерт параллельно с другими блюдами.
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Рецепт шарлотки с яблоками
Время: 1 час
Порций: 6
Яблочное удовольствие / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- 4 листа теста фило;
- 2 яблока;
- 2 груши;
- 6 столовых ложек сливочного масла;
- 4 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 0,5 чайной ложки корицы.
Приготовление:
- Фрукты чистим от кожуры и удаляем сердцевинки. Нарезаем большими кубиками.
- Разогреваем сковороду, добавляем в нее сахар и 2 столовые ложки сливочного масла. Затем выкладываем фрукты, корицу и ванильный сахар, тушим 20 минут.
- Остальное сливочное масло растворяем в кастрюле, смачиваем кисточку и смазываем тесто, "склеивая" его.
- Склеенные листы теста выкладываем в форму, сверху выкладываем фрукты.
- Выпекаем 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!