Удовольствие без затрат времени: простой рецепт невероятной шарлотки

23 октября 2022 , 14:37
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Источник:

Ania Starmach

Яблоки сейчас есть чуть ли не в каждом холодильнике. Это отличный шанс приготовить вкусный десерт, на который уйдет совсем немного времени и усилий.

Шарлотка – один из самых популярных десертов, когда речь заходит о том, куда использовать яблоки. Вариация рецепта этого пирога есть чуть ли не в каждой семье, но предлагаем познакомиться с тем, кто не нуждается в усилиях и позволит приготовить десерт параллельно с другими блюдами.

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Рецепт шарлотки с яблоками

Время: 1 час

Порций: 6

Яблочное удовольствие / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

  • 4 листа теста фило;
  • 2 яблока;
  • 2 груши;
  • 6 столовых ложек сливочного масла;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • 0,5 чайной ложки корицы.

Приготовление:

  1. Фрукты чистим от кожуры и удаляем сердцевинки. Нарезаем большими кубиками.
  2. Разогреваем сковороду, добавляем в нее сахар и 2 столовые ложки сливочного масла. Затем выкладываем фрукты, корицу и ванильный сахар, тушим 20 минут.
  3. Остальное сливочное масло растворяем в кастрюле, смачиваем кисточку и смазываем тесто, "склеивая" его.
  4. Склеенные листы теста выкладываем в форму, сверху выкладываем фрукты.
  5. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

 Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська