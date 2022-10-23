Шарлотка – один із найбільш популярних десертів, коли мова заходить про те, куди використати яблука. Варіація рецепта цього пирога є чи не у кожній сім'ї, але пропонуємо познайомитися з тим, який не потребує зусиль та дозволить приготувати десерт паралельно з іншими стравами.

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Рецепт шарлотки з яблуками

Час: 1 година

Порцій: 6

Яблучне задоволення / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

4 листи тіста філо;

2 яблука;

2 груші;

6 столових ложок вершкового масла;

4 столові ложки цукру;

1 чайна ложка ванільного цукру;

0,5 чайної ложки кориці.

Приготування:

Фрукти чистимо від шкірки та видаляємо серцевинки. Нарізаємо великими кубиками. Розігріваємо сковорідку, додаємо до неї цукор та 2 столові ложки вершкового масла. Потім викладаємо фрукти, корицю та ванільний цукор, тушкуємо 20 хвилин. Решту вершкового масла розчиняємо у каструлі, змочуємо пензлик та змащуємо тісто, "склеюючи" його. Склеєні листи тіста викладаємо у форму, зверху викладаємо фрукти. Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!