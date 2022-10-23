Шарлотка – один из самых популярных десертов, когда речь заходит о том, куда использовать яблоки. Вариация рецепта этого пирога есть чуть ли не в каждой семье, но предлагаем познакомиться с тем, кто не нуждается в усилиях и позволит приготовить десерт параллельно с другими блюдами.

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Рецепт шарлотки с яблоками

Время: 1 час

Порций: 6

Яблочное удовольствие / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

4 листа теста фило;

2 яблока;

2 груши;

6 столовых ложек сливочного масла;

4 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара;

0,5 чайной ложки корицы.

Приготовление:

Фрукты чистим от кожуры и удаляем сердцевинки. Нарезаем большими кубиками. Разогреваем сковороду, добавляем в нее сахар и 2 столовые ложки сливочного масла. Затем выкладываем фрукты, корицу и ванильный сахар, тушим 20 минут. Остальное сливочное масло растворяем в кастрюле, смачиваем кисточку и смазываем тесто, "склеивая" его. Склеенные листы теста выкладываем в форму, сверху выкладываем фрукты. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!