Шарлотка с яблоками: простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво

23 июня 2021 , 12:37
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Известный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками простым рецептом шарлотки с яблоками. Как приготовить – читайте в материале.

По рецепту шеф-повара Эктора Хименса-Браво вы с легкостью приготовите дома шарлотку с яблоками. Нежный и вкусный пирог понравится детям и взрослым.

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Эктор Хименса-Браво рекомендует очищенные яблоки сразу добавлять в тесто, чтобы они не темнели. Блюдо можно подавать на завтрак или на десерт.

Шарлотка – сладкий пирог из яблок, десерт французской кухни. Его готовят с добавлением яиц, муки, сахара и корицы.

Существует две версии происхождения названия. По одной – название происходит от имени королевы Шарлотты Мекленбург-Штрелицькои, жены английского короля Георга III, а другой – от староанглийского слова charlyt, что переводится – "блюдо из взбитых яиц, сахара и молока".

Рецепт шарлотки с яблоками

  • Время: 50 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 159 ккал
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 80 граммов муки;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– 70 граммов молока 2,5 – 3,2%;
– щепотка соли и корицы;
– 2,5 – 3 яблока;
– миндальные хлопья.
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. Яблоки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  3. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции. Далее – добавьте соль и корицу.

Процесс замешивания теста / Скриншот с видео

  1. Для того чтобы яблоки не темнели, добавьте часть в тесто.


Тесто с яблоками / Скриншот с видео

  1. Форму для запекания выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху ломтики яблок и миндальные хлопья.
  2. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 50 минут.

Шарлотка / Скриншот с видео

  1. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, разделите на порции. Приятного аппетита!

Рецепт шарлотки с яблоками от Эктора Хименеса-Браво в видео: 

 

Автор: Євгенія Тугушева