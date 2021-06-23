Шарлотка с яблоками: простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Известный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками простым рецептом шарлотки с яблоками. Как приготовить – читайте в материале.
По рецепту шеф-повара Эктора Хименса-Браво вы с легкостью приготовите дома шарлотку с яблоками. Нежный и вкусный пирог понравится детям и взрослым.
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Эктор Хименса-Браво рекомендует очищенные яблоки сразу добавлять в тесто, чтобы они не темнели. Блюдо можно подавать на завтрак или на десерт.
Шарлотка – сладкий пирог из яблок, десерт французской кухни. Его готовят с добавлением яиц, муки, сахара и корицы.
Существует две версии происхождения названия. По одной – название происходит от имени королевы Шарлотты Мекленбург-Штрелицькои, жены английского короля Георга III, а другой – от староанглийского слова charlyt, что переводится – "блюдо из взбитых яиц, сахара и молока".
Рецепт шарлотки с яблоками
- Время: 50 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 159 ккал
– 3 яйца;
– 80 граммов муки;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– 70 граммов молока 2,5 – 3,2%;
– щепотка соли и корицы;
– 2,5 – 3 яблока;
– миндальные хлопья.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Яблоки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- В миске соедините яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции. Далее – добавьте соль и корицу.
Процесс замешивания теста / Скриншот с видео
- Для того чтобы яблоки не темнели, добавьте часть в тесто.
Тесто с яблоками / Скриншот с видео
- Форму для запекания выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху ломтики яблок и миндальные хлопья.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 50 минут.
Шарлотка / Скриншот с видео
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, разделите на порции. Приятного аппетита!
Рецепт шарлотки с яблоками от Эктора Хименеса-Браво в видео: