По рецепту шеф-повара Эктора Хименса-Браво вы с легкостью приготовите дома шарлотку с яблоками. Нежный и вкусный пирог понравится детям и взрослым.

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Эктор Хименса-Браво рекомендует очищенные яблоки сразу добавлять в тесто, чтобы они не темнели. Блюдо можно подавать на завтрак или на десерт.

Шарлотка – сладкий пирог из яблок, десерт французской кухни. Его готовят с добавлением яиц, муки, сахара и корицы. Существует две версии происхождения названия. По одной – название происходит от имени королевы Шарлотты Мекленбург-Штрелицькои, жены английского короля Георга III, а другой – от староанглийского слова charlyt, что переводится – "блюдо из взбитых яиц, сахара и молока".

Рецепт шарлотки с яблоками

Время: 50 минут

50 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 159 ккал

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 80 граммов муки;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 70 граммов молока 2,5 – 3,2%;

– щепотка соли и корицы;

– 2,5 – 3 яблока;

– миндальные хлопья.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Яблоки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции. Далее – добавьте соль и корицу.

Процесс замешивания теста / Скриншот с видео

Для того чтобы яблоки не темнели, добавьте часть в тесто.



Тесто с яблоками / Скриншот с видео

Форму для запекания выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху ломтики яблок и миндальные хлопья. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 50 минут.

Шарлотка / Скриншот с видео

Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, разделите на порции. Приятного аппетита!

Рецепт шарлотки с яблоками от Эктора Хименеса-Браво в видео: