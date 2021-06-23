За рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома шарлотку з яблуками. Ніжний та смачний пиріг сподобається дітям та дорослим.
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Ектор Хіменса-Браво рекомендує очищені яблука одразу додавати до тіста, щоб вони не темніли. Страву можна подавати на сніданок або на десерт.
Рецепт шарлотки з яблуками
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 159 ккал
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Яблука помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте молоко, борошно, розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Далі – додайте сіль та корицю.
Процес замішування тіста/ Скриншот з відео
- Для того, щоб яблука не темніли, додайте частину у тісто.
Тісто з яблуками/ Скриншот з відео
- Форму для запікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху скибочки яблук та мигдальні пластівці.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 50 хвилин.
Шарлотка/ Скриншот з відео
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розділіть на порції. Смачного!
Рецепт шарлотки з яблуками від Ектора Хіменеса-Браво у відео: