За рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома шарлотку з яблуками.  Ніжний та смачний пиріг сподобається дітям та дорослим.

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Ектор Хіменса-Браво рекомендує очищені яблука одразу додавати до тіста, щоб вони не темніли. Страву можна подавати на сніданок або на десерт.  

Рецепт шарлотки з яблуками

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 159 ккал
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Яблука помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  3. У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте молоко, борошно, розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Далі – додайте сіль та корицю.

Процес замішування тіста/ Скриншот з відео

  1. Для того, щоб яблука не темніли, додайте частину у тісто.

Тісто з яблуками/ Скриншот з відео

  1. Форму для запікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху скибочки яблук та мигдальні пластівці.
  2. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 50 хвилин.

Шарлотка/ Скриншот з відео

  1. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розділіть на порції. Смачного!

Рецепт шарлотки з яблуками від Ектора Хіменеса-Браво у відео:

 