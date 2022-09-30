Шаурма от Ярославского: готовим с курицей и без майонеза
30 сентября 2022 , 15:21Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Чтобы быстро, сытно перекусить и без ущерба для фигуры, остановите свой выбор на домашнем шаурме. Она сочная, мясо нежное, а соус станет главным открытием.
Шаурма – доступное и вкусное блюдо, которое часто можно перехватить на стритфуд фестивалях, или приготовить дома за считанные минуты.
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Начинками для шаурмы могут быть любые ингредиенты: курица, свинина, говядина, микс мяса или совсем без него. Какую шаурму приготовить – решать вам, но с курицей вкуснее!
Рецепт домашней шаурмы с курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 1 упаковка армянского лаваша;
– 300 граммов курятины;
– масло;
– 60 граммов сладкого перца;
– 50 граммов кетчупа;
– 100 грамм соуса из греческого йогурта, чеснока, соли с приправами,
– рубленой зелени кинзы и петрушки;
– 120 граммов томатов;
– 40 грамм зеленые петрушки и кинзы.
Приготовление:
- Нарежьте куриное мясо кусочками и обжарьте до готовности на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Добавьте мясо нарезанный кубиками перец и обжаривайте еще 1 минуту.
- Смажьте лаваш соусом из йогурта и кетчупа, добавьте листья петрушки и кинзы, курицу, кусочки помидоров и заверните в рулет.
- Поджарьте шаурму на сухой сковороде по бокам и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!