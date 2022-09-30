Шаурма – доступна та смачна страва, яку часто можна перехопити на стрітфуд фестивалях, або приготувати вдома за лічені хвилини.
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Начинками для шаурми можуть бути будь-які інгредієнти: курка, свинина, яловичина, мікс м'яса, або й зовсім без нього. Яку шаурму приготувати – вирішувати вам, але з куркою таки смачніше!
Рецепт домашньої шаурми з куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо шматочками та обсмажте до готовності на розігрітій сковорідці з олією.
- Додайте до м'яса нарізаний кубиками перець та обсмажуйте ще 1 хвилину.
- Змастіть лаваш соусом з йогурту та кетчупу, додайте листя петрушки та кінзи, курку, шматочки помідорів та загорніть все у рулет.
- Підсмажте шаурму на сухій сковорідці з обох боків та подавайте до столу.
Смачного!