Шаурма – доступна та смачна страва, яку часто можна перехопити на стрітфуд фестивалях, або приготувати вдома за лічені хвилини.

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Начинками для шаурми можуть бути будь-які інгредієнти: курка, свинина, яловичина, мікс м'яса, або й зовсім без нього. Яку шаурму приготувати – вирішувати вам, але з куркою таки смачніше!

Рецепт домашньої шаурми з куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковка вірменського лаваша;

– 300 грамів курятини;

– олія;

– 60 грамів солодкого перцю;

– 50 грамів кетчупу;

– 100 грамів соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами,

– січеної зелені кінзи та петрушки;

– 120 грамів томатів;

– 40 грамів зелені петрушки та кінзи.

Приготування:

Наріжте куряче м'ясо шматочками та обсмажте до готовності на розігрітій сковорідці з олією.

Додайте до м'яса нарізаний кубиками перець та обсмажуйте ще 1 хвилину.

Змастіть лаваш соусом з йогурту та кетчупу, додайте листя петрушки та кінзи, курку, шматочки помідорів та загорніть все у рулет.

Підсмажте шаурму на сухій сковорідці з обох боків та подавайте до столу.

Смачного!