Шаурма – доступное и вкусное блюдо, которое часто можно перехватить на стритфуд фестивалях, или приготовить дома за считанные минуты.
Читайте также Гастровыходные дома: готовим быстрые блюда из курятины
Начинками для шаурмы могут быть любые ингредиенты: курица, свинина, говядина, микс мяса или совсем без него. Какую шаурму приготовить – решать вам, но с курицей вкуснее!
Рецепт домашней шаурмы с курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарежьте куриное мясо кусочками и обжарьте до готовности на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Добавьте мясо нарезанный кубиками перец и обжаривайте еще 1 минуту.
- Смажьте лаваш соусом из йогурта и кетчупа, добавьте листья петрушки и кинзы, курицу, кусочки помидоров и заверните в рулет.
- Поджарьте шаурму на сухой сковороде по бокам и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!