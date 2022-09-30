Шаурма – доступное и вкусное блюдо, которое часто можно перехватить на стритфуд фестивалях, или приготовить дома за считанные минуты.

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Начинками для шаурмы могут быть любые ингредиенты: курица, свинина, говядина, микс мяса или совсем без него. Какую шаурму приготовить – решать вам, но с курицей вкуснее!

Рецепт домашней шаурмы с курицей

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарежьте куриное мясо кусочками и обжарьте до готовности на разогретой сковороде с растительным маслом.
  • Добавьте мясо нарезанный кубиками перец и обжаривайте еще 1 минуту.
  • Смажьте лаваш соусом из йогурта и кетчупа, добавьте листья петрушки и кинзы, курицу, кусочки помидоров и заверните в рулет.
  • Поджарьте шаурму на сухой сковороде по бокам и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!