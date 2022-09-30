Шаурма – доступное и вкусное блюдо, которое часто можно перехватить на стритфуд фестивалях, или приготовить дома за считанные минуты.

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Начинками для шаурмы могут быть любые ингредиенты: курица, свинина, говядина, микс мяса или совсем без него. Какую шаурму приготовить – решать вам, но с курицей вкуснее!

Рецепт домашней шаурмы с курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 упаковка армянского лаваша;

– 300 граммов курятины;

– масло;

– 60 граммов сладкого перца;

– 50 граммов кетчупа;

– 100 грамм соуса из греческого йогурта, чеснока, соли с приправами,

– рубленой зелени кинзы и петрушки;

– 120 граммов томатов;

– 40 грамм зеленые петрушки и кинзы.

Приготовление:

Нарежьте куриное мясо кусочками и обжарьте до готовности на разогретой сковороде с растительным маслом.

Добавьте мясо нарезанный кубиками перец и обжаривайте еще 1 минуту.

Смажьте лаваш соусом из йогурта и кетчупа, добавьте листья петрушки и кинзы, курицу, кусочки помидоров и заверните в рулет.

Поджарьте шаурму на сухой сковороде по бокам и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!