Шоколадно-кофейный торт без выпекания за 5 минут: рецепт на скорую руку

7 декабря 2021 , 20:49
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Впереди еще столько зимних празднований, а вы не знаете, что приготовить на сладкий стол? Мы подготовили для вас рецепт шоколадно-кофейного торта, который готовится за 5 минут и без выпечки.

Если вы искали легкий в приготовлении торт, без яиц, муки, в главное – без выпечки, у нас есть для вас интересный вариант. Шоколадно-кофейный торт с коржом на основе печенья Орео готовится за считанные минуты, а на вкус словно из кондитерской.

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Рецепт шоколадно-кофейного торта

  • Время: 15 минут
  • Порции: 8


Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео

Ингредиенты:
– 300 граммов печенья Орео;
– 60 граммов сливочного масла;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 1 столовая лодка растворимого кофе в гранулах;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 180 миллилитров жирных сливок;
– 100 граммов шоколада;
– орехи для декора.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.

  2. Растопите сливочное масло и соедините с крошкой, смешайте.


Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео

  1. Выложите основу для торта в круглый противень диаметром 18 сантиметров. Сформируйте бортики.

  2. Взбейте сливки (100 миллилитров) с сахарной пудрой до устойчивых пиков.


Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео

  1. Смешайте со сливочным сыром и кофе в гранулах. Перемешивайте крем до однородной консистенции.


Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео

  1. На паровой бане растопите шоколад и сливки. Мешайте, чтобы шоколад не перегрелся.

  2. Выложите на корж кофейный крем, разровняйте лопаткой.

  3. Сверху выложите шоколадный крем.


Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео

  1. Посыпьте торт мелко нарезанными орешками.


Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео

  1. Торт готов, приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления быстрого торта без выпекания:

 

Автор: Богданна Рибак