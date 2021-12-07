Шоколадно-кофейный торт без выпекания за 5 минут: рецепт на скорую руку

Впереди еще столько зимних празднований, а вы не знаете, что приготовить на сладкий стол? Мы подготовили для вас рецепт шоколадно-кофейного торта, который готовится за 5 минут и без выпечки.

Если вы искали легкий в приготовлении торт, без яиц, муки, в главное – без выпечки, у нас есть для вас интересный вариант. Шоколадно-кофейный торт с коржом на основе печенья Орео готовится за считанные минуты, а на вкус словно из кондитерской.

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Рецепт шоколадно-кофейного торта

Время: 15 минут

15 минут Порции: 8



Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео

– 300 граммов печенья Орео;– 60 граммов сливочного масла;– 400 граммов сливочного сыра;– 1 столовая лодка растворимого кофе в гранулах;– 50 граммов сахарной пудры;– 180 миллилитров жирных сливок;– 100 граммов шоколада;– орехи для декора.

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите сливочное масло и соедините с крошкой, смешайте.



Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео

Выложите основу для торта в круглый противень диаметром 18 сантиметров. Сформируйте бортики. Взбейте сливки (100 миллилитров) с сахарной пудрой до устойчивых пиков.



Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео

Смешайте со сливочным сыром и кофе в гранулах. Перемешивайте крем до однородной консистенции.



Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео

На паровой бане растопите шоколад и сливки. Мешайте, чтобы шоколад не перегрелся. Выложите на корж кофейный крем, разровняйте лопаткой. Сверху выложите шоколадный крем.



Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео

Посыпьте торт мелко нарезанными орешками.



Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео

Торт готов, приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления быстрого торта без выпекания: