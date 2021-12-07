Если вы искали легкий в приготовлении торт, без яиц, муки, в главное – без выпечки, у нас есть для вас интересный вариант. Шоколадно-кофейный торт с коржом на основе печенья Орео готовится за считанные минуты, а на вкус словно из кондитерской.
Читайте также Каким должен быть рацион зимой: полезные советы для вашего здоровья и фигуры
Рецепт шоколадно-кофейного торта
- Время: 15 минут
- Порции: 8
Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео
Приготовление:
-
Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
-
Растопите сливочное масло и соедините с крошкой, смешайте.
Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео
-
Выложите основу для торта в круглый противень диаметром 18 сантиметров. Сформируйте бортики.
-
Взбейте сливки (100 миллилитров) с сахарной пудрой до устойчивых пиков.
Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео
- Смешайте со сливочным сыром и кофе в гранулах. Перемешивайте крем до однородной консистенции.
Шоколадно-кофейный торт / скриншот с видео
-
На паровой бане растопите шоколад и сливки. Мешайте, чтобы шоколад не перегрелся.
-
Выложите на корж кофейный крем, разровняйте лопаткой.
-
Сверху выложите шоколадный крем.
Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео
- Посыпьте торт мелко нарезанными орешками.
Шоколадно-кофейный торт / скриншот из видео
- Торт готов, приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления быстрого торта без выпекания: