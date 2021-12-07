Якщо ви шукали легкий у приготуванні торт, без яєць, борошна, в головне – без випікання, у нас є для вас цікавий варіант. Шоколадно-кавовий торт з коржем на основі печива Орео готується за лічені хвилини, а смакує наче з кондитерської.

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Рецепт шоколадно-кавового торта

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 8



Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 300 грамів печива Орео;

– 60 грамів вершкового масла;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 1 столова лодка розчинної кави в гранулах;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 180 мілілітрів жирних вершків;

– 100 грамів шоколаду;

– горіхи для декору.

Приготування:

Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.

Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою, перемішайте.



Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

Викладіть основу для торта в кругле деко діаметром 18 сантиметрів. Сформуйте бортики.

Збийте вершки (100 мілілітрів) з цукровою пудрою до стійких піків.



Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

Змішайте з вершковим сиром та кавою в гранулах. Перемішуйте крем до однорідної консистенції.



Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

На паровій бані розтопіть шоколад та вершки. Перемішуйте, щоб шоколад не перегрівся.

Викладіть на корж кавовий крем, розрівняйте лопаткою.

Зверху викладіть шоколадний крем.



Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

Посипте торт дрібно нарізаними горішками.



Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

Торт готовий, смачного!

Відеорецепт приготування швидкого торта без випікання: