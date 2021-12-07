Якщо ви шукали легкий у приготуванні торт, без яєць, борошна, в головне – без випікання, у нас є для вас цікавий варіант. Шоколадно-кавовий торт з коржем на основі печива Орео готується за лічені хвилини, а смакує наче з кондитерської.
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Рецепт шоколадно-кавового торта
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8
Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео
Приготування:
- Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
- Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою, перемішайте.
Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео
- Викладіть основу для торта в кругле деко діаметром 18 сантиметрів. Сформуйте бортики.
- Збийте вершки (100 мілілітрів) з цукровою пудрою до стійких піків.
Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео
- Змішайте з вершковим сиром та кавою в гранулах. Перемішуйте крем до однорідної консистенції.
Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео
- На паровій бані розтопіть шоколад та вершки. Перемішуйте, щоб шоколад не перегрівся.
- Викладіть на корж кавовий крем, розрівняйте лопаткою.
- Зверху викладіть шоколадний крем.
Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео
- Посипте торт дрібно нарізаними горішками.
Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео
- Торт готовий, смачного!
Відеорецепт приготування швидкого торта без випікання: