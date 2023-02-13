Шоколадные капкейки – идеальный, простой и вкусный десерт, который подойдет для подарка в День влюбленных.

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Обязательно задекорируйте их кремом, шоколадом, глазурью и посыпкой с сахарными сердечками. Если бюджет разрешает – украсьте свежими ягодами и нарезанными фруктами.

Рецепт шоколадных капкейков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо перемешиваем.
  • Добавляем молоко, растительное масло и уксус, перемешиваем до однородности.
  • Вводим сухие ингредиенты, обязательно просеиваем и хорошо перемешиваем.
  • Тесто выходит жидкое. По желанию можно добавить шоколадную крошку.
  • Перекладываем тесто в формы для капкейков, наполняем менее чем на половину (тесто хорошо поднимается).
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Приятного аппетита!