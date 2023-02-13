Шоколадные капкейки – идеальный, простой и вкусный десерт, который подойдет для подарка в День влюбленных.
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Обязательно задекорируйте их кремом, шоколадом, глазурью и посыпкой с сахарными сердечками. Если бюджет разрешает – украсьте свежими ягодами и нарезанными фруктами.
Рецепт шоколадных капкейков
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо перемешиваем.
- Добавляем молоко, растительное масло и уксус, перемешиваем до однородности.
- Вводим сухие ингредиенты, обязательно просеиваем и хорошо перемешиваем.
- Тесто выходит жидкое. По желанию можно добавить шоколадную крошку.
- Перекладываем тесто в формы для капкейков, наполняем менее чем на половину (тесто хорошо поднимается).
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
Приятного аппетита!