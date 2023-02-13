Шоколадные капкейки – идеальный, простой и вкусный десерт, который подойдет для подарка в День влюбленных.

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Обязательно задекорируйте их кремом, шоколадом, глазурью и посыпкой с сахарными сердечками. Если бюджет разрешает – украсьте свежими ягодами и нарезанными фруктами.

Рецепт шоколадных капкейков

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– куриное яйцо;

– 150 граммов сахара;

– соль;

– 130 граммов молока;

– 60 граммов масла;

– 5 граммов уксуса;

– 120 граммов муки;

– 30 граммов какао;

– 3 грамма соды.

Приготовление:

К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо перемешиваем.

Добавляем молоко, растительное масло и уксус, перемешиваем до однородности.

Вводим сухие ингредиенты, обязательно просеиваем и хорошо перемешиваем.

Тесто выходит жидкое. По желанию можно добавить шоколадную крошку.

Перекладываем тесто в формы для капкейков, наполняем менее чем на половину (тесто хорошо поднимается).

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Приятного аппетита!