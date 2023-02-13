Шоколадні капкейки – ідеальний, простий та надзвичайно смачний десерт, який підійде для подарунка в День закоханих.

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Обов'язково задекоруйте їх кремом, шоколадом, глазур'ю та посипкою з цукровими сердечками. Якщо бюджет дозволяє – прикрасьте свіжими ягодами та нарізаними фруктами.

Рецепт шоколадних капкейків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– куряче яйце;

– 150 грамів цукру;

– сіль;

– 130 грамів молока;

– 60 грамів олії;

– 5 грамів оцту;

– 120 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– 3 грами соди.

Приготування:

До яйця додаємо цукор, сіль та добре перемішуємо.

Додаємо молоко, олію та оцет, перемішуємо до однорідності.

Вводимо сухі інгредієнти, обов’язково просіюємо та добре перемішуємо.

Тісто виходить рідке. За бажанням можна додати шоколадну крихту.

Перекладаємо тісто в форми для капкейків, наповнюємо менше ніж на половину (тісто добре підіймається).

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Смачного!