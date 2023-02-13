Шоколадні капкейки – ідеальний, простий та надзвичайно смачний десерт, який підійде для подарунка в День закоханих.
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Обов'язково задекоруйте їх кремом, шоколадом, глазур'ю та посипкою з цукровими сердечками. Якщо бюджет дозволяє – прикрасьте свіжими ягодами та нарізаними фруктами.
Рецепт шоколадних капкейків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- До яйця додаємо цукор, сіль та добре перемішуємо.
- Додаємо молоко, олію та оцет, перемішуємо до однорідності.
- Вводимо сухі інгредієнти, обов’язково просіюємо та добре перемішуємо.
- Тісто виходить рідке. За бажанням можна додати шоколадну крихту.
- Перекладаємо тісто в форми для капкейків, наповнюємо менше ніж на половину (тісто добре підіймається).
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
Смачного!