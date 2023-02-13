Шоколадні капкейки – ідеальний, простий та надзвичайно смачний десерт, який підійде для подарунка в День закоханих.

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Обов'язково задекоруйте їх кремом, шоколадом, глазур'ю та посипкою з цукровими сердечками. Якщо бюджет дозволяє – прикрасьте свіжими ягодами та нарізаними фруктами.

Рецепт шоколадних капкейків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • До яйця додаємо цукор, сіль та добре перемішуємо.
  • Додаємо молоко, олію та оцет, перемішуємо до однорідності.
  • Вводимо сухі інгредієнти, обов’язково просіюємо та добре перемішуємо.
  • Тісто виходить рідке. За бажанням можна додати шоколадну крихту.
  • Перекладаємо тісто в форми для капкейків, наповнюємо менше ніж на половину (тісто добре підіймається).
  • Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Смачного!