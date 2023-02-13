Шоколадные капкейки – идеальный подарок ко Дню влюбленных

13 февраля 2023, 13:21
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Вкусные рецепты

Уже завтра, 14 февраля, в воздухе пахнет шоколадом и ароматами подаренных роз. Чтобы еще больше подсластить этот романтический праздник – подарите любимой половинке сладкий сюрприз, приготовленный своими руками.

Шоколадные капкейки – идеальный, простой и вкусный десерт, который подойдет для подарка в День влюбленных.

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Обязательно задекорируйте их кремом, шоколадом, глазурью и посыпкой с сахарными сердечками. Если бюджет разрешает – украсьте свежими ягодами и нарезанными фруктами.

Рецепт шоколадных капкейков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– куриное яйцо;
– 150 граммов сахара;
– соль;
– 130 граммов молока;
– 60 граммов масла;
– 5 граммов уксуса;
– 120 граммов муки;
– 30 граммов какао;
– 3 грамма соды.

Приготовление:

  • К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо перемешиваем.
  • Добавляем молоко, растительное масло и уксус, перемешиваем до однородности.
  • Вводим сухие ингредиенты, обязательно просеиваем и хорошо перемешиваем.
  • Тесто выходит жидкое. По желанию можно добавить шоколадную крошку.
  • Перекладываем тесто в формы для капкейков, наполняем менее чем на половину (тесто хорошо поднимается).
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак