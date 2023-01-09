Чизкейк без выпечки – это настоящая находка для тех, кто любит полакомиться вкусным десертом и предпочитает легкие рецепты. Нежный вкус, дополняемый шоколадными нотками, прекрасно подойдет даже для торжественных случаев, когда на столе должно быть все самое лучшее.

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Рецепт шоколадного чизкейка

Время: 30 минут + 2,5 часа в застывание

Порций: 10

Непревзойденный десерт / Фото Pexels

Ингредиенты:

200 грамм измельченного шоколадного печенья;

75 грамм растопленного сливочного масла;

800 грамм сливочного сыра;

400 грамм молочного шоколада;

сахарная пудра – по вкусу;

50 грамм белого шоколада;

1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление: