Десерт без выпечки и электроэнергии – просто! Вам нужны простые и доступные продукты и немного магии.

Читайте также Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу

Торт со сгущенкой и печеньем получится чрезвычайно эффектным, сладким и оригинальным. У вас точно будут просить рецепт этого десерта, и не сомневайтесь.

Рецепт торт без выпечки со сгущенкой

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты для формы 18 сантиметров:

– 80 граммов светлого печенья;

– 80 граммов темного печенья

– 2 банана;

– 300 граммов сметаны;

– 300 граммов сгущенки;

– 25 граммов желатина;

– 100 миллилитров воды.

Приготовление:

Желатин заливаем водой, перемешиваем и оставляем набухать. В форму застеленную пергаментом ломаем две вилы печенья и нарезаем банан. Выкладываем слоями, только не плотно, пока что-то не закончится.

В миске смешиваем сметану и сгущенку. Растапливаем желатин на водяной бане или в микроволновке, добавляем в него пару ложек сливочной массы, перемешиваем и переливаем в общую массу, постоянно перемешивая.

Затем вливаем всю массу в форму, выравниваем и ставим в холодильник или на балкон на пару часов.

Достаем из формы, присыпаем какао или тертым шоколадом и угощаемся.

Приятного тебе аппетита!