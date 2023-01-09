Это просто невероятно вкусно: легкий рецепт шоколадного чизкейка без выпечки
9 января 2023, 20:36Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Чизкейк – это десерт, который обожают абсолютно все. В сочетании с шоколадом он может стать вершиной удовольствия, а легкий рецепт понравится каждой хозяйке.
Чизкейк без выпечки – это настоящая находка для тех, кто любит полакомиться вкусным десертом и предпочитает легкие рецепты. Нежный вкус, дополняемый шоколадными нотками, прекрасно подойдет даже для торжественных случаев, когда на столе должно быть все самое лучшее.
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Рецепт шоколадного чизкейка
Время: 30 минут + 2,5 часа в застывание
Порций: 10
Непревзойденный десерт / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 200 грамм измельченного шоколадного печенья;
- 75 грамм растопленного сливочного масла;
- 800 грамм сливочного сыра;
- 400 грамм молочного шоколада;
- сахарная пудра – по вкусу;
- 50 грамм белого шоколада;
- 1 чайная ложка растительного масла.
Приготовление:
- В миске смешиваем масло с печеньем и разминаем ложкой до полного соединения.
- Выкладываем смесь в форму и сильно прижимаем ее к основанию.
- Сливочный сыр смешиваем с пудрой.
- Топим молочный шоколад на водяной бане. 1/4 шоколада смешиваем с маслом в отдельной посуде, которую оставляем в тепле.
- Добавляем сыр в оставшийся шоколад. Делать это нужно небольшими порциями, смесь должна получиться однородной, гладкой и шелковистой.
- Выливаем смесь на основу из печенья и хорошо разглаживаем, чтобы не осталось просветов. Ставим в холодильник на 20 минут, чтобы шоколадная смесь застыла.
- Топим на водяной бане белый шоколад. Поливаем оставшийся чизкейк молочным шоколадом, а затем делаем вкрапления или узоры из белого.
- Оставляем чизкейк в прохладном месте на 2 часа.