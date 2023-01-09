Это просто невероятно вкусно: легкий рецепт шоколадного чизкейка без выпечки

9 января 2023, 20:36
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Источник:

ВВС Food

Чизкейк – это десерт, который обожают абсолютно все. В сочетании с шоколадом он может стать вершиной удовольствия, а легкий рецепт понравится каждой хозяйке.

Чизкейк без выпечки – это настоящая находка для тех, кто любит полакомиться вкусным десертом и предпочитает легкие рецепты. Нежный вкус, дополняемый шоколадными нотками, прекрасно подойдет даже для торжественных случаев, когда на столе должно быть все самое лучшее.

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Рецепт шоколадного чизкейка

Время: 30 минут + 2,5 часа в застывание

Порций: 10

Непревзойденный десерт / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 200 грамм измельченного шоколадного печенья;
  • 75 грамм растопленного сливочного масла;
  • 800 грамм сливочного сыра;
  • 400 грамм молочного шоколада;
  • сахарная пудра – по вкусу;
  • 50 грамм белого шоколада;
  • 1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление:

  1. В миске смешиваем масло с печеньем и разминаем ложкой до полного соединения.
  2. Выкладываем смесь в форму и сильно прижимаем ее к основанию.
  3. Сливочный сыр смешиваем с пудрой.
  4. Топим молочный шоколад на водяной бане. 1/4 шоколада смешиваем с маслом в отдельной посуде, которую оставляем в тепле.
  5. Добавляем сыр в оставшийся шоколад. Делать это нужно небольшими порциями, смесь должна получиться однородной, гладкой и шелковистой.
  6. Выливаем смесь на основу из печенья и хорошо разглаживаем, чтобы не осталось просветов. Ставим в холодильник на 20 минут, чтобы шоколадная смесь застыла.
  7. Топим на водяной бане белый шоколад. Поливаем оставшийся чизкейк молочным шоколадом, а затем делаем вкрапления или узоры из белого.
  8. Оставляем чизкейк в прохладном месте на 2 часа.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська